नतीजों पर लगी अंतरिम रोक हटी, जेकेसीए ने घोषित किए चुने हुए पदाधिकारी

नई दिल्ली, 21 मई (आईएएनएस)। जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) ने गुरुवार को अपने नए चुने हुए पदाधिकारियों के नाम घोषित कर दिए हैं। यह घोषणा तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने नतीजों की घोषणा पर लगी अंतरिम रोक हटा दी, जिससे चुनावी प्रक्रिया के औपचारिक समापन का रास्ता साफ हो गया।

यह घटनाक्रम तब सामने आया जब रिट याचिका (सिविल) संख्या 17/2026, 'यूथ क्रिकेट क्लब और अन्य बनाम जेकेसीए और अन्य' में याचिकाकर्ताओं ने कथित धोखाधड़ी और मतदाता सूची में हेरफेर का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से अपनी याचिका वापस ले ली।

जेकेसीए के वकील ने याचिका की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं, जिसके बाद 8 जनवरी 2026 का अंतरिम आदेश, जिसने चुनावी प्रक्रिया की अनुमति तो दी थी, लेकिन नतीजों की घोषणा पर रोक लगा दी थी, उसे हटा दिया गया।

इसके बाद, चुनाव अधिकारी एके ज्योति, आईएएस (सेवानिवृत्त), ने जेकेसीए चुनावों के नतीजों की घोषणा की। नए चुने गए पदाधिकारी इस प्रकार हैं: जावेद अहमद किताब (अध्यक्ष), देश रतन दुबे (उपाध्यक्ष), विवेक खजूरिया (सचिव), राजन सिंह (कोषाध्यक्ष), और एपेक्स काउंसिल के सदस्य अनिल कुमार कौल और राकेश कौल।

जेकेसीए संविधान के नियम 22 के तहत भविष्य के नामांकन की पुष्टि की गई। वरिष्ठ उप महालेखाकार (एएमजी 1/प्रशासन) अंकुश कुमार को एजी कार्यालय द्वारा एपेक्स काउंसिल के लिए नामित किया गया है, जबकि अंकिता जल्ला और विक्रांत टग्गर को भी इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन (आईसीए) में राज्य के प्रतिनिधियों के रूप में एपेक्स काउंसिल के लिए नामित किया गया है।

जेकेसीए ने सुप्रीम कोर्ट, चुनाव अधिकारी और सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने 9 साल बाद एक चुनी हुई संस्था को स्थापित करने के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित की।

जेकेसीए की तरफ से जारी बयान में कहा गया, "जेकेसीए माननीय सुप्रीम कोर्ट, चुनाव अधिकारी, एसोसिएशन के सदस्यों और सभी हितधारकों के प्रति आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हो। एसोसिएशन अब जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में क्रिकेट के व्यापक हित में सामूहिक रूप से आगे बढ़ने की उम्मीद करता है। जेकेसीए की निवर्तमान उप-समिति के सदस्यों ने, नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।"

--आईएएनएस

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