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Cricket News : मरियम नवाज के खिलाफ लिखना नसीम शाह को पड़ा मंहगा, 2 करोड़ का जुर्माना लगा: रिपोर्ट

मरियम नवाज पर ट्वीट विवाद में फंसे नसीम शाह, PCB ने लगाया भारी जुर्माना
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 31, 2026, 09:03 AM
मरियम नवाज के खिलाफ लिखना नसीम शाह को पड़ा मंहगा, 2 करोड़ का जुर्माना लगा: रिपोर्ट

नई दिल्ली: पाकिस्तान के दाएं हाथ के युवा तेज गेंदबाज नसीम शाह मुश्किल में पड़ गए हैं। शाह पर पाकिस्तान सुपर लीग-2026 (पीएसएल 2026) के उद्घाटन के दौरान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज के बारे में एक अपमानजनक ट्वीट करने के लिए 2 करोड़ रुपये (7100 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है। शाह को अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी हटाने का निर्देश दिया गया है।

एक रिपोर्ट के मुताबिक, "नसीम ने गुरुवार को पाकिस्तान सुपर लीग के उद्घाटन समारोह में मरियम नवाज के साथ 'लॉर्ड्स की रानी' जैसा बर्ताव क्यों किया गया, इस बारे में किए गए एक ट्वीट पर अनभिज्ञता जाहिर की थी।"

सूत्रों ने बताया कि मरियम नवाज ने नसीम की माफी स्वीकार कर ली थी और इस युवा खिलाड़ी को उसके अपराध के लिए माफ करने को तैयार थीं, लेकिन अनुशासन समिति नसीम को माफ करने को तैयार नहीं थी।

सूत्रों ने बताया कि नसीम का यह तर्क कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, स्वीकार नहीं किया गया।

पीसीबी ने कहा, "अनुशासन समिति की कार्यवाही नसीम शाह के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की विभिन्न शर्तों और पीसीबी के सोशल मीडिया दिशानिर्देशों के उल्लंघन से संबंधित है।"

पीसीबी ने 27 मार्च 2026 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें उल्लंघनों का जिक्र किया गया था और नसीम से जवाब मांगा गया था।

नसीम शाह का जवाब मिलने और उसकी समीक्षा करने के बाद, 30 मार्च 2025 को तीन सदस्यीय अनुशासन समिति द्वारा एक व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित की गई।

सुनवाई और नसीम के जवाबों के मूल्यांकन के बाद, समिति ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:

नसीम द्वारा मांगी गई बिना शर्त माफी को ध्यान में रखते हुए, यह पाया गया है कि नसीम ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की विभिन्न शर्तों का उल्लंघन किया है और उन पर 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह भी पाया गया कि नसीम शाह ने अपने सोशल मीडिया सलाहकार को पहले ही हटा दिया है और पीसीबी उसे ब्लैकलिस्ट कर देगा, ताकि वह पीसीबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी खिलाड़ी के साथ काम न कर सके। पीसीबी पेशेवर मानकों, अनुबंध संबंधी दायित्वों और खेल की गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

 

 

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