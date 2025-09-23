नश्रा संधू का 'छक्का', साउथ अफ्रीका महज 115 रन पर ऑलआउट

लाहौर, 22 सितंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेट टीम सोमवार को पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में महज 115 रन पर सिमट गई। इस दौरान टीम सिर्फ 25.5 ओवरों का ही सामना कर सकी।

साउथ अफ्रीकी को इतने कम स्कोर पर समेटने में अहम योगदान नश्रा संधू का रहा, जिन्होंने 9 ओवरों में 6 शिकार किए।

लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में जारी इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन टीम को यह निर्णय भारी पड़ा।

साउथ अफ्रीकी टीम की सलामी जोड़ी के रूप में कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और कराबो मेसो ने 6.4 ओवरों में 38 रन जुटाए।

वोल्वार्ड्ट 23 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि कराबो मेसो ने 20 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाए।

शुरुआती विकेट गंवाने के बाद साउथ अफ्रीकी खेमा बिखरता नजर आया। टीम 73 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी। तमाम कोशिशों के बावजूद साउथ अफ्रीका 115 रन से आगे नहीं बढ़ सका।

सलामी जोड़ी के अलावा, इस टीम के लिए नादिन डी क्लर्क और मसाबाता क्लास ने 13-13 रन बनाए। सुने लुस और ऐनी बॉश ने 10-10 रन टीम के खाते में जोड़े। इनके अलावा, कोई अन्य बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकीं।

पाकिस्तान की तरफ से नश्रा संधू ने 9 ओवरों में 26 रन देकर 6 विकेट हासिल किए, जबकि सैयदा अरूब शाह ने 2 विकेट चटकाए। इनके अलावा, उमाइमा सोहेल और डायना बेग को 1-1 विकेट हाथ लगा।

पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेली जा रही है। साउथ अफ्रीका ने सीरीज का पहला मैच 8 विकेट से जीता। अगले मुकाबले में मेहमान टीम ने डकवर्थ लुईस नियम के तहत 25 रन से जीत हासिल की।

साउथ अफ्रीकी टीम इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर चुकी है। अब पाकिस्तान के पास सीरीज का अंतिम मैच जीतकर सम्मान बचाने का मौका है।

