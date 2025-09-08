खेल

नेशनल रैकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया उद्घाटन

नई दिल्ली, 7 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 7 से 14 सितंबर तक द्वितीय नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। इसे दिल्ली टेबल टेनिस एसोसिएशन के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा, "मुझे खुशी है कि टेबल टेनिस चैंपियनशिप दिल्ली में आयोजित हो रही है। पूरे देश से करीब 3000 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यहीं से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पहुंचेंगे। मैं सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देती हूं।"

उन्होंने कहा, "टेबल टेनिस में हमारे बच्चे ओलंपिक तक पहुंचे हैं। मैं चाहूंगी कि खिलाड़ी देश के लिए पदक जीतें। दिल्ली प्रदेश के खिलाड़ियों को ओलंपिक में पदक जीतने के बाद सरकार आर्थिक रूप से सम्मानित करेगी, जिसकी घोषणा हम पूर्व में कर चुके हैं। हम खिलाड़ियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ-साथ बेहतर सुविधा देने की दिशा में काम कर रहे हैं।"

दुष्यंत चौटाला ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "15 साल बाद दिल्ली में नेशनल रैंकिंग टेबल टेनिस हो रही है। इसके लिए मैं दिल्ली सरकार को बधाई देना चाहता हूं। अगले 7 दिन रोमांचक रहेंगे। इन 7 दिनों में टेबल टेनिस की एक से बढ़कर एक प्रतिभा सामने आएगी। मुझे अच्छा लगा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। उन्होंने ओलंपिक में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के लिए आर्थिक सम्मान की घोषणा की है, जो सराहनीय है। हरियाणा में भी सरकार पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता देती है और इस वजह से प्रदेश में खेल का माहौल है। खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित रहते हैं।"

पायस जैन ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैं मुख्यमंत्री से सम्मानित होकर अच्छा महसूस कर रहा हूं। एशियन जूनियर गेम्स में मैं गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका हूं। विश्व युवा चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीतने वाला मैं पहला भारतीय हूं। मैं जूनियर कैटेगरी में दुनिया का नंबर एक खिलाड़ी रह चुका हूं। फिलहाल एशियन गेम्स की तैयारी कर रहा हूं।"

बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए आर्थिक सम्मान की घोषणा की है। घोषणा के मुताबिक ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को 7 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 3 करोड़ दिए जाएंगे।

