नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर कलिकेश सिंह देव ने कार्य शुरू किया

मोहाली, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) की जनरल बॉडी मीटिंग में निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के बाद कलिकेश नारायण सिंह देव ने अपने चार साल के कार्यकाल की शुरुआत की।

एनआरएआई के अन्य पदों पर हुए चुनावों के नतीजे गुरुवार को आधिकारिक तौर पर घोषित किए गए। चुनाव जस्टिस निर्मलजीत कौर (सेवानिवृत्त) की देखरेख में हुआ।

कलिकेश नारायण सिंह देव ने कहा, "भारतीय निशानेबाजी ने पिछले कुछ सालों में इतिहास में अपना सबसे सफल दौर देखा है, सफलता और लोकप्रियता दोनों के मामले में, और इससे हमारी जिम्मेदारियां कई गुणा बढ़ जाती हैं। मैं अपनी टीम और मुझ पर भरोसा वापस लाने के लिए पूरी जनरल बॉडी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।"

उन्होंने कहा, "हम इस खेल के विकास की रफ्तार को और भी तेज करने और हमारे बहुत प्रतिभावान शूटिंग एथलीटों में जो क्षमता है, उसे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर भारत को निशानेबाजी में नंबर वन बनाएंगे।"

भारत के सबसे सम्मानित शूटिंग प्रशासक और तकनीक के जानकार पवन सिंह को भी निर्विरोध नया सचिव चुना गया है।

पवन सिंह ने कहा, "मेरा फोकस भारत के हर कोने से होनहार एथलीटों को ढूंढने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर होगा। हम कोच और शूटर को कोचिंग के लिए प्रशिक्षण भी देना चाहते हैं, ताकि जब वे रिटायर हों तो उनके पास एक दूसरा करियर हो और वे उस खेल से कमा सकें जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है।"

चुनावों में एक नई एग्जीक्यूटिव कमेटी और एक नई गवर्निंग बॉडी भी बनी, जो नेशनल फेडरेशन की सबसे बड़ी फैसला लेने वाली बॉडी है।

तेलंगाना के अमित सांघी को गवर्निंग बॉडी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, जबकि कंवर सुल्तान सिंह और सुषमा सिंह को 15 सदस्यों वाली कार्यकारी समिति में उपाध्यक्ष चुना गया।

एग्जीक्यूटिव कमेटी में चार खिलाड़ी ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले गगन नारंग, कुंती मलिक, जोरावर सिंह संधू और एलावेनिल वलारिवन होंगे।

देव पहली बार 2017 में स्पोर्ट्स गवर्नेंस में शामिल हुए थे। उस समय उन्हें उपाध्यक्ष चुना गया था। 6 अप्रैल, 2023 को, उन्होंने औपचारिक तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण किया। 21 सितंबर, 2024 को, नई दिल्ली में एक जनरल बॉडी मीटिंग के दौरान उन्हें एनआरएआई का अध्यक्ष चुना गया, जिसमें उन्होंने चैलेंजर वी.के. ढल को 36-21 वोटों से हराया।

