नेशनल इंडोर एथलेटिक्स: पोल वॉल्टर बारानिका एलंगोवन ने 4.22 मीटर के साथ बनाया नेशनल रिकॉर्ड

भुवनेश्वर, 24 मार्च (आईएएनएस)। नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन तमिलनाडु की 29 वर्षीय इंटरनेशनल पोल वॉल्टर बारानिका एलंगोवन ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। मंगलवार को भुवनेश्वर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में बारानिका ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में नेशनल रिकॉर्ड बनाने के लिए बार को 4.22 मीटर तक पहुंचाया।

इससे पहले 4.21 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड रोजी मीना पॉलराज ने 2022 में बेंगलुरु में बनाया था। बारानिका ने बार को और ऊपर 4.25 मीटर तक ले जाने की कोशिश की, लेकिन वह इस ऊंचाई को पार करने में कामयाब नहीं हो पाईं।

पुरुषों की लंबी कूद (लॉन्ग जंप) में भी एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। यह मुकाबला तमिलनाडु के प्रवीण चित्रवेल और ओडिशा के सरुन पायासिंह के बीच हुआ। 25 वर्षीय पायासिंह ने ही पुरुषों की लंबी कूद में 7.80 मीटर की दूरी तय करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। यह उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था।

पायासिंह ने अपनी पहली कोशिश में कोई दूरी तय नहीं की, लेकिन दूसरी कोशिश में उन्होंने 7.80 मीटर की दूरी तय कर ली, जिससे उन्हें गोल्ड मेडल मिला। इसके बाद, तीसरी और चौथी कोशिश में भी वह कोई दूरी तय नहीं कर पाए। उनकी पांचवीं कूद 7.69 मीटर और आखिरी कूद 7.79 मीटर की रही। पायासिंह का पिछला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7.78 मीटर था, जो हाल ही में बेंगलुरु में हुए इंडियन ओपन जंप्स प्रतियोगिता में दर्ज किया गया था।

पुरुषों की लंबी कूद (लॉन्ग जंप) में मुख्य आकर्षण का केंद्र तमिलनाडु के अंतरराष्ट्रीय एथलीट प्रवीण चित्रवेल थे। ट्रिपल जंप के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक चित्रवेल यहां लंबी कूद में हिस्सा ले रहे थे, ताकि उन्हें इनडोर खेलों का कीमती अनुभव मिल सके। चित्रवेल की पहली कूद 7.32 मीटर की थी। उन्होंने अपनी दूसरी कूद में 7.78 मीटर का प्रदर्शन किया। तीसरी कूद 7.55 मीटर की रही।

चित्रवेल का मुख्य लक्ष्य रांची में होने वाली 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता है, जो 22 से 25 मई के बीच आयोजित की जाएगी। रांची में होने वाली यह प्रतियोगिता इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 23 जुलाई से 2 अगस्त तक ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों (कॉमनवेल्थ गेम्स) के लिए एक क्वालिफिकेशन इवेंट है।

परिणाम (पहला दिन):

पुरुष 800 मीटर: मोहम्मद अफसल (वायु सेना) 1:47.86 सेकंड, कल्याण जेआर (कर्नाटक) 1:53.98 सेकंड, सायन कर्मकार (पश्चिम बंगाल) 1:56.98 सेकंड।

पुरुष अंडर 20: 800 मीटर: लोकेश मागेंद्रन (तमिलनाडु) 1:53.92 सेकंड, राजदीप पाल (पश्चिम बंगाल) 2:02.34 सेकंड।

पुरुष 3,000 मीटर: शिवाजी परशुराम (रिलायंस) 8:09.88 सेकंड, विनोद सिंह (मध्य प्रदेश) 8:16.93 सेकंड, राहुल कुमार वर्मा (छत्तीसगढ़) 8:18.21 सेकंड।

पुरुष 60 मीटर बाधा दौड़: कृषक एम (कर्नाटक) 7.71 सेकंड, रथीश पी (रिलायंस) 7.84 सेकंड, मुहम्मद लाजान (जेएसडब्ल्यू) 8.00 सेकंड

पुरुष लंबी कूद: सरुन पायसिंह (ओडिशा) 7.80 मीटर, प्रवीण चित्रवेल (जेएसडब्ल्यू) 7.78 मीटर, डेविड पी (रेलवे) 7.69 मीटर।

पुरुष गोला फेंक: रवि कुमार (बीएसएफ) 17.17 मीटर, अधीश घिल्डियाल (उत्तराखंड) 16.92 मीटर, बालाजी (तमिलनाडु) 16.74 मीटर

पुरुष अंडर 20: शॉट पुट: ओमकार प्रसाद नंद (ओडिशा) 17.77 मीटर, साई किरण ए (एनसीओई पटियाला) 17.00 मीटर, हर्षित गहलोत (जेएसडब्ल्यू) 16.98 मीटर

महिला 3,000 मीटर: प्रियंका सी (कर्नाटक) 9:42.05 सेकंड, काजल रंगनाथ (गुजरात) 9:44.01 सेकंड, सुष्मिता तिग्गा (ओडिशा) 10:22.30 सेकंड।

महिला गोला फेंक: रेखा (एनसीओई पटियाला) 15.63 मीटर, मयूरी अराडे (कर्नाटक) 9.15 मीटर।

महिला अंडर 20: गोला फेंक: डोना मारिया (केरल) 13.35 मीटर, खुशबू (हरियाणा) 12.03 मीटर, अक्षया जीआर (तमिलनाडु) 11.89 मीटर।

महिला पोल वॉल्ट: बरानिका एलंगोवन (तमिलनाडु) 4.22 मीटर, ब्लेसी कुंजुमोन (केरल) 3.95 मीटर, मारिया जैसन (केरल) 3.380 मीटर।

महिला लंबी कूद: अनामिका केए (जेएसडब्ल्यू) 6.05 मीटर, मनीषा मेरेल (ओडिशा) 6.04 मीटर, शेरिन ए (जेएसडब्ल्यू) 5.92 मीटर।

--आईएएनएस

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