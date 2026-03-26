नेशनल इंडोर एथलेटिक्स: 60 मीटर दौड़ में गुरविंदरवीर सिंह ने जीता गोल्ड

भुवनेश्वर, 25 मार्च (आईएएनएस)। पंजाब के 26 वर्षीय इंटरनेशनल स्प्रिंटर गुरविंदरवीर सिंह ने बुधवार को भुवनेश्वर के इंडोर स्टेडियम में पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आखिरी दिन पुरुषों की 60 मीटर दौड़ का खिताब अपने नाम किया।

60 मीटर के रोमांचक फाइनल तीन गलत शुरुआत के बाद सिर्फ पांच एथलीट्स के बीच रह गया था। इसमें गुरविंदरवीर सिंह ने अपना ध्यान बनाए रखा, ब्लॉक से तेजी से निकले और 6.60 सेकंड में फिनिश लाइन पार करके गोल्ड मेडल जीता।

पुरुषों की 60 मीटर दौड़ के रोमांचक होने की उम्मीद थी, लेकिन तीन गलत शुरुआत ने नेशनल आउटडोर चैंपियन और सबसे पसंदीदा खिलाड़ी अनिमेश कुजूर को भारी नुकसान पहुंचाया। वह अयोग्य घोषित होने वाले तीसरे स्प्रिंटर थे।

ओडिशा के डोंडाप्ति मृत्युंजय जयराम और कर्नाटक के नेहल सागर गलत शुरुआत के कारण अयोग्य घोषित होने वाले अन्य दो स्प्रिंटर थे। महाराष्ट्र की 22 साल की हरिता भंड्रा (7.32 सेकंड) महिलाओं की 60 मीटर दौड़ की विजेता रहीं।

दूसरे दिन का परिणाम:

पुरुष 60 मीटर: गुरिंदेवीर सिंह (रिलायंस) 6.60 सेकंड, लालू प्रसाद भोई (ओडिशा) 6.65 सेकंड, नुजरत (हरियाणा) 6.71 सेकंड।

पुरुष अंडर-20 60 मीटर: क्षितिज सुनील (महाराष्ट्र) 6.78 सेकंड, रुषिराज सिंह (गुजरात) 6.87 सेकंड, अभय सिंह (रिलायंस) 6.88 सेकंड।

पुरुष 400 मीटर: मोहम्मद सिनान (रिलायंस) 48.27 सेकंड, मोहम्मद बदुशा (बीएसएफ) 49.83 सेकंड, आर्यन एक्का (ओडिशा) 49.86 सेकंड।

पुरुष अंडर-20: 400 मीटर: उमेश साहनी (उत्तर प्रदेश) 49.14 सेकंड, बापी हंसदा (ओडिशा) 49.27 सेकंड, प्रदीप माने (महाराष्ट्र) 51.66 सेकंड।

पुरुष 1500 मीटर: विनोद सिंह (मध्य प्रदेश) 3:46.13 सेकंड, जगदीश (वायु सेना) 3:50.11 सेकंड, सुनील यादव (राजस्थान) 3:50.56 सेकंड।

पुरुष अंडर-20: 3,000 मीटर: डोलामणि चिरगुन (ओडिशा) 8:39.13 सेकंड, बिट्टो जोसेफ (केरल) 8:40.32 सेकंड, अजय (उत्तर प्रदेश) 8:41.02।

पुरुष त्रिकूद: विमल मुकेश (नौसेना) 15.41 मीटर, रॉबिन्सन एस (तमिलनाडु) 14.67 मीटर, नरेश रोहिदास (ओडिशा) 13.92 मीटर।

पुरुष पोल वॉल्ट: रीगन जी (तमिलनाडु) 5.30 मीटर, रामबीर सिंह (सेना) 4.85 मीटर, बिनीश जैकब (रेलवे) 4.55 मीटर।

पुरुष ऊंची कूद: स्वाधीन कुमार माझी (ओडिशा) 2.18 मीटर, सर्वेश अनिल कुशारे (महाराष्ट्र) 2.15 मीटर, धैर्यशील डी (महाराष्ट्र) 2.15 मीटर।

पुरुष अंडर-20 ऊंची कूद: बसंत (राजस्थान) 2.16 मीटर, सागर रॉय (पश्चिम बंगाल) 2.05 मीटर, अंकित कुमार (राजस्थान) 1.90 मीटर।

महिला 60 मीटर: हरिता भंडारा (महाराष्ट्र) 7.32 सेकंड, उन्नति बोलांडा (कर्नाटक) 7.46 सेकंड, तृषा नायर (महाराष्ट्र) 7.62 सेकंड।

महिला अंडर-20: 60 मीटर: काजल हीराभाई वाजा (गुजरात) 7.50 सेकंड, मानसी रजक (मध्य प्रदेश) 7.55 सेकंड, हीरल जौहरी (मध्य प्रदेश) 7.75 सेकंड।

महिला 400 मीटर: कुमारी सलोनी नगर (उत्तर प्रदेश) 55.73 सेकंड, सुखी बास्की (ओडिशा) 55.67 सेकंड, उन्नति बोल्लांडा (कर्नाटक) 56.45 सेकंड।

महिला अंडर-20: 400 मीटर: साई चिंतन सेंथिल (तमिलनाडु) 59.96 सेकंड, अर्पिता (ओडिशा) 1:00.48 सेकंड।

महिला 1500 मीटर: प्रियंका सी (कर्नाटक) 4:34.31 सेकंड।

महिला ट्रिपल जंप: मल्लाला अनुषा (जेएसडब्ल्यू) 13.20 मीटर, निमिषा दायमा (जेएसडब्ल्यू) 12.93 मीटर, भैरबी रॉय (पश्चिम बंगाल) 12.81 मीटर।

महिला ऊंची कूद: पायल जामोद (गुजरात) 1.71 मीटर, केविना अश्विनी (तमिलनाडु) 1.71 मीटर, प्रमिला राजगर (पश्चिम बंगाल) 1.68 मीटर।

महिला अंडर-20 ऊंची कूद: अर्पिता सरकार (पश्चिम बंगाल) 1.68 मीटर, जुइन मंतुसा (पश्चिम बंगाल) 1.60 मीटर, अनरीशा क्लेन (मेघालय) 1.60 मीटर।

--आईएएनएस

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