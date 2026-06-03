नॉर्वे चेस: प्रज्ञानंद ने कार्लसन को फिर हराया, गुकेश और दिव्या को 8वें राउंड में हार का सामना करना पड़ा

ओस्लो, 3 जून (आईएएनएस)। नॉर्वे चेस 2026 के आठवें राउंड में प्रज्ञानंद रमेशबाबू ने टूर्नामेंट में एक बार फिर मैग्नस कार्लसन को हराकर एक और शानदार नतीजा हासिल किया। इस जीत के बाद प्रज्ञानंद की खिताबी रेस और मजबूत हो गई है। 20 साल के इस खिलाड़ी ने पिछले सप्ताह व्हाइट मोहरों से कार्लसन को हराया था। राउंड 8 में काले मोहरों से जीत के साथ उन्होंने अपनी सफलता दोहराई।

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इस कामयाबी के साथ, प्रज्ञानंद भारत के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के बाद कार्लसन को एक ही टूर्नामेंट में दो बार हराने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन गए। वह उन खास खिलाड़ियों के ग्रुप में भी शामिल हो गए जिन्होंने पांच बार के वर्ल्ड चैंपियन को क्लासिकल चेस में तीन बार हराया है।

अलीरेजा फिरोजा ने वर्ल्ड चैंपियन गुकेश डोमराजू के खिलाफ एक अहम क्लासिकल जीत हासिल की। ​​व्हाइट मोहरों के साथ खेलते हुए, फिरोजा ने आपसी टाइम दबाव में एक टेंशन भरे एंडगेम को पार करते हुए एक अहम जीत हासिल की। वह टूर्नामेंट लीडर वेस्ली सो से एक पॉइंट के अंदर आ गए।

वेस्ली सो और विंसेंट कीमर के बीच फाइनल क्लासिकल गेम ड्रॉ रहा। हालांकि, सो ने बाद में आर्मागेडन में जीत हासिल की, अतिरिक्त अंक हासिल किए और स्टैंडिंग में अपनी बढ़त बनाए रखी।

राउंड 8 के बाद, वेस्ली 14 अंकों के साथ नॉर्वे चेस में टॉप पर हैं। फिरोजा 13 अंकों के साथ उनके ठीक पीछे हैं, और प्रज्ञानंद 12 अंकों के साथ मजबूत दावेदारी में हैं, जिससे फाइनल राउंड के पास आते ही टाइटल की रेस बहुत प्रतियोगी हो गई है।

नॉर्वे चेस विमेन राउंड 8 में दो डिसाइडिव क्लासिकल गेम और एक आर्मागेडन टाईब्रेकर था, जिसमें बिबिसारा अस्सौबायेवा ने अपनी बढ़त बढ़ाई। अस्सौबायेवा ने दिव्या देशमुख के खिलाफ एक अहम क्लासिकल जीत हासिल की। ब्लैक के तौर पर खेलते हुए, उन्होंने दबाव का सामना किया और दिव्या के पास टाइम कम होने पर बढ़त हासिल करते हुए आखिर में पूरे अंक हासिल किए।

झू जिनर ने मौजूदा विमेंस वर्ल्ड चैंपियन जू वेनजुन को हराकर एक बड़ी क्लासिकल जीत भी हासिल की। ​​उन्होंने पूरे एंडगेम में लगातार दबाव बनाए रखा और फाइनल फेज में अपनी एडवांटेज को बदलकर दिव्या देशमुख के साथ 10 अंक पर बराबरी कर ली।

एना मुजिचुक और हंपी कोनेरू का गेम क्लासिकल ड्रॉ रहा। आर्मागेडन टाईब्रेक में भी करीबी मुकाबला हुआ, लेकिन हंपी कोनेरू ने आखिर में ब्लैक के साथ जीत हासिल की, और अतिरिक्त हासिल किए।

राउंड 8 के बाद, बिबिसारा असौबायेवा 15.5 अंक के साथ विमेंस स्टैंडिंग में सबसे आगे हैं। एना मुजिचुक 10.5 अंक के साथ दूसरे नंबर पर हैं, और दिव्या देशमुख और झू जिनर 10-10 अंक पर बराबर हैं।

--आईएएनएस

पीएके