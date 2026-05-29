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फ्रेंच ओपन: ओसाका ने वेकिच को हराकर तीसरे राउंड में जगह बनाई

ओसाका ने वेकिच को हराकर फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड में प्रवेश किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 29, 2026, 10:09 AM
फ्रेंच ओपन: ओसाका ने वेकिच को हराकर तीसरे राउंड में जगह बनाई

पेरिस: नाओमी ओसाका ने गुरुवार को फ्रेंच ओपन के कोर्ट सिमोन-मैथ्यू में लगभग दो घंटे तक चले जोरदार बेसलाइन मुकाबलों के बाद, क्रोएशिया की डोना वेकिच को 7-6(1), 6-4 से हरा दिया। इस जीत के साथ ओसाका ने तीसरे राउंड में जगह बना ली।

 

ओसाका और डोना वेकिच के बीच खेला गया मुकाबला बेहद मुश्किल और संघर्षपूर्ण था। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली वेकिच ने ओसाका पर लगातार दबाव बनाए रखा और मैच की शुरुआत में अपनी सर्विस भी बचाए रखी। लेकिन, ओसाका ने टाई-ब्रेक के दौरान अपने खेल का स्तर उठाया और इसे 7-1 से जीता। दूसरे सेट में भी अपनी बढ़त बनाए रखते हुए उन्होंने अंतिम 32 में जगह बनाई।

 

ओसाका की यह जीत 2019 के बाद पेरिस में उनका अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। ओसाका के लिए क्ले कोर्ट कभी भी अनुकूल नहीं रहा है, लेकिन मौजूदा टूर्नामेंट में पहले सप्ताह में किए गए उनके प्रदर्शन ने उनका आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ाया होगा।

 

ओसाका तीसरे राउंड में अमेरिका की इवा जोविक से भिड़ेंगी। 18 साल की जोविक ने अपनी हमवतन अमेरिकी खिलाड़ी एम्मा नवारो को 6-0, 6-3 से हराकर तीसरे राउंड में जगह बनाई है। दोनों के बीच पहला सेट सिर्फ 20 मिनट तक चला। जोविक ने आक्रामक रिटर्न और लगातार बेसलाइन खेल के दम पर 25वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी पर दबदबा बनाए रखा। जेविक ने 78 मिनट तक चले इस मुकाबले में दमदार जीत हासिल की।

 

जोविक पहली बार पेरिस में तीसरे राउंड में पहुंची हैं। यह उनके शानदार सीजन का एक अहम पड़ाव है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन में क्वार्टर-फाइनल तक पहुंचकर अपना ग्रैंड स्लैम डेब्यू किया था।

 

ओसाका और जोविक के बीच होने वाला अगला मैच अब महिला ड्रॉ के तीसरे राउंड के सबसे रोमांचक मुकाबलों में से एक है।

--आईएएनएस

पीएके

 

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