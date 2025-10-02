नामीबिया ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई किया

नई दिल्ली, 2 अक्टूबर (आईएएनएस)। नामीबिया ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। अफ्रीका क्वालीफायर से टी20 विश्व कप में क्वालीफाई करने वाली नामीबिया पहली टीम बन गई है। नामीबिया का यह चौथा टी20 विश्व कप होगा। टी20 विश्व कप 2021, 2022 और 2024 में भी टीम ने क्वालीफाई किया था।

नामीबिया ने तंजानिया को हराकर विश्व कप में अपनी जगह पक्की की।

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मुकाबले में तंजानिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया ने कप्तान गेरहॉर्ड इरासमस के 55 और जेजे स्मिट के नाबाद 61 रन की बदौलत 6 विकेट पर 174 रन बनाए थे।

175 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तंजानिया का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 111 रन ही बना सकी और 63 रन से मैच हार गई। हार के साथ ही टी20 विश्व कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने का मौका चूक गई।

बल्लेबाजी के दौरान 61 रन बनाने वाले जेजे स्मिट ने 3 विकेट लिए और अपनी टीम को विश्व कप का टिकट दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

अफ्रीका रीजन से दक्षिण अफ्रीका टी20 विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करने वाली टीम है। दूसरी टीम नामीबिया है। तीसरे टीम का फैसला केन्या और जिम्बाब्वे के बीच होने वाले सेमीफाइनल के परिणाम पर निर्भर है। जीतने वाली टीम विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर जाएगी।

क्वालीफायर जिम्बाब्वे में खेला जा रहा है। ऐसे में केन्या के खिलाफ मैच में जिम्बाब्वे पर जीत दर्ज करने और विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने का अतिरिक्त दबाव होगा।

टी20 विश्व कप भारत और श्रीलंका में फरवरी-मार्च 2026 में खेला जाना है। अनुमानित तारीख 7 फरवरी से लेकर 8 मार्च 2026 है। इस बार टूर्नामेंट में 20 टीमें खेलेंगी और कुल 55 मैच खेले जाएंगे।

