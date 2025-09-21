नमो मैराथन जैसे कार्यक्रम स्वस्थ समाज की कुंजी : सीएम योगी

लखनऊ, 21 सितंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 'नशामुक्त भारत' के लिए 'नमो युवा रन' मैराथन का रविवार को शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि 'नमो मैराथन' जैसे कार्यक्रम स्वस्थ समाज की कुंजी हैं। उन्होंने युवाओं से 'नशामुक्त भारत' के संकल्प की ओर अग्रसर होने का आह्वान भी किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम 17 सितंबर से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के धार से 'स्वस्थ नारी, सशक्त समाज' थीम के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पीछे स्पष्ट धारणा है कि नारी स्वस्थ होगी तो समाज स्वस्थ होगा और परिवार सशक्त होगा।"

उन्होंने कहा, "देश 'विकसित भारत' की धारणा को लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमने 'विकसित भारत' के साथ 'विकसित उत्तर प्रदेश' अभियान को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम को युवाओं, किसानों और मजदूरों समेत समाज के प्रबुद्धजनों का समर्थन मिल रहा है। हर व्यक्ति अपने सेक्टर में सहयोग करने के लिए तैयार है।"

मुख्यमंत्री ने संदेश दिया कि हमें अपने गांव, नगर और कस्बे को भी विकसित बनाना है और इसकी कुंजी 'आत्मनिर्भरता' है।

उन्होंने कहा, "आत्मनिर्भरता की कुंजी स्वस्थ समाज में है और स्वस्थ समाज की कुंजी 'नमो युवा रन' जैसे कार्यक्रम में है।"

सीएम योगी ने यह भी कहा कि नशा नाश का कारण है, नैतिक पतन का कारण है। अगर युवा सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है तो यह राष्ट्र के लिए कल्याणकारी होता है, लेकिन यही युवा शक्ति नशे की चपेट में आती है तो उसमें घुन लग जाता है। हमें अपनी युवा शक्ति पर गौरव की अनुभूति होती है, लेकिन हमें उसे विघटनकारी और दुष्प्रवृत्तियों की चपेट में आने से बचाना होगा।

लखनऊ पश्चिम से भाजपा विधायक नीरज बोरा ने आईएएनएस से कहा कि 'नमो युवा रन' जैसे आयोजन प्रधानमंत्री के जन्मदिन को मनाने का सबसे सुंदर तरीका है। युवा नशा मुक्त हों, हमने कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की है। नशा मुक्त और स्वस्थ युवा इस देश के एंबेसडर हैं, और ऐसे युवाओं की कोशिश से 'विकसित भारत' का सपना पूरा हो सकेगा।

लखनऊ के अलावा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और आगरा में भी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। शाहजहांपुर में 'नमो युवा रन' मैराथन में बड़ी संख्या में युवा और छात्र-छात्राओं ने हिस्सा लिया। मैराथन को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने युवाओं से अपनी ऊर्जा को राष्ट्रहित और सकारात्मक दिशा में लगाने का आह्वान किया।

सुरेश खन्ना ने कहा, "युवा शक्ति ही देश का भविष्य है। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि भारत का युवा फिट और ऊर्जावान रहे। ऐसे आयोजन युवाओं में जागरूकता और उत्साह दोनों को बढ़ाते हैं।"

आगरा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं को नशे से मुक्त रखने के लिए संदेश दिया है।

उन्होंने कहा, "नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से 'खेलो इंडिया' का नारा दिया। पहले के समय में सिर्फ यही कहा जाता था कि 'पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब', लेकिन आज खेल नीति ऐसी बन गई है कि तमाम नौकरियों के मौके हैं, बशर्ते बच्चे मेडल लेकर आएं।"

