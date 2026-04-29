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Nahid Rana PSL : पीएसएल 2026 का फाइनल खेलेंगे नाहिद राणा, बीसीबी से मिली 'एनओसी'

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 29, 2026, 04:51 PM
पीएसएल 2026 का फाइनल खेलेंगे नाहिद राणा, बीसीबी से मिली 'एनओसी'

ढाका: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने अपने फैसले पर पुनर्विचार करते हुए तेज गेंदबाज नाहिद राणा को पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) 2026 में खेलने की अनुमति देने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी कर दिया है।

 

 

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पहले नाहिद को पीएसएल में खेलने के लिए सिर्फ 13 अप्रैल तक ही एनओसी दी थी, जिसका कारण अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं बताई गईं। इन प्रतिबद्धताओं में न्यूजीलैंड के खिलाफ'व्हाइट बॉल सीरीज' भी शामिल थी।

 

13 अप्रैल को नाहिद को उनका वर्कलोड मैनेज करने के लिए टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। नाहिद को न्यूजीलैंड के खिलाफ बांग्लादेश की घरेलू सीरीज के शुरुआती 2 टी20 मुकाबलों के लिए आराम दिया गया था, जिसके बाद अब वह 3 मई को होने वाले पीएसएल फाइनल में 'पेशावर जाल्मी' का प्रतिनिधित्व के लिए वापसी करने को तैयार हैं।

 

बीसीबी ने बुधवार को एक बयान में कहा, "यह फैसला एक बड़े वैश्विक फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट के फाइनल में खेलने के महत्व को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसे खिलाड़ी के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि टीम मैनेजमेंट और बीसीबी की मेडिकल टीम ने उन्हें खेलने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने यह पुष्टि की है कि इस मैच में खेलने से उनकी फिटनेस, वर्कलोड मैनेजमेंट या नेशनल टीम के लिए उपलब्धता पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।"

 

फिलहाल नाहिद शानदार फॉर्म में हैं। राष्ट्रीय टीम के लिए वापस आने से पहले उन्होंने पेशावर जाल्मी के लिए 4 मुकाबलों में 10.85 की औसत से 7 विकेट लिए थे। इस दौरान कराची किंग्स के खिलाफ 7 रन देकर 3 विकेट निकाले थे।

 

नाहिद ने अपनी इसी फॉर्म को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी जारी रखा और न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 32 रन देकर 5 विकेट लिए। वह वनडे सीरीज में सर्वाधिक विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज बने, जिन्होंने 16.75 की औसत से कुल 8 विकेट हासिल किए थे।

 

बीसीबी ने शुरुआत में नाहिद राणा को 6 दिनों का आराम दिया था, जो बुधवार को समाप्त होना था। इसके बाद उनसे बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज की तैयारियां शुरू करने की उम्मीद थी, जिसकी शुरुआत 8 मई से ढाका में होगी। हालांकि, पीएसएल का फाइनल पहले टेस्ट से सिर्फ पांच दिन पहले खेला जाना है, फिर भी बांग्लादेश ने स्पष्ट किया है कि नाहिद उस मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे।

 

--आईएएनएस

 

आरएसजी

 

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