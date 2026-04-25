नाहिदा अख्तर, सरमिन सुल्ताना पर लगा जुर्माना, आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ने का मामला

दुबई, 25 अप्रैल (आईएएनएस)। बांग्लादेश की क्रिकेटर नाहिदा अख्तर और सरमिन सुल्ताना पर श्रीलंका के खिलाफ आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप सीरीज के दूसरे वनडे के दौरान आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 के उल्लंघन के लिए उनकी मैच फीस का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है।

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे के दौरान दोनों खिलाड़ियों को आईसीसी नियमों के खिलाफ काम करते हुए पाया गया था।

नाहिदा ने आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन किया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान आउट होने पर बल्लेबाज की बेइज्जती करने वाली भाषा, हरकतें या इशारे करने से जुड़ा है। वहीं, सरमिन को आर्टिकल 2.8 के तहत दोषी पाया गया, जो अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान अंपायर के फैसले पर असहमति दिखाने से जुड़ा है।

जुर्माने के अलावा, दोनों खिलाड़ियों को एक-एक डिमेरिट अंक भी मिला है। यह 24 महीने के समय में उनकी पहली गलती है।

ये घटनाएं मैच के लगातार हिस्सों में हुईं। नाहिदा ने 17वें ओवर में श्रीलंका की कप्तान चमारी अथापट्टू को आउट करने के बाद पवेलियन की ओर इशारा करते हुए उन्हें विदाई दी। इससे पहले, बांग्लादेश की पारी के 16वें ओवर में, सरमिन ने पगबाधा दिए जाने पर साफ नाराजगी दिखाई, अपने बल्ले की ओर इशारा किया और क्रीज से जाने में देरी की।

ये आरोप मैदानी अंपायरिंग टीम ने लगाए थे, जिसमें एलोइस शेरिडन और रोकेया सुल्ताना के साथ-साथ थर्ड अंपायर डॉली रानी सरकार और फोर्थ अंपायर शतिरा जाकिर जेसी शामिल थीं। दोनों खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी गलती मान ली और एमिरेट्स आईसीसी इंटरनेशनल पैनल की मैच रेफरी सुप्रिया रानी दास द्वारा बताई गई सजा को मान लिया। इसलिए, किसी आधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के तहत लेवल 1 के उल्लंघन के लिए कम से कम आधिकारिक फटकार की सजा है और खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत तक जुर्माना लग सकता है, साथ ही एक या दो डिमेरिट पॉइंट भी लग सकते हैं।

--आईएएनएस

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