खेल

नोएडा: पिकलबॉल गेम्स की हुई शुरुआत, खुद को फिट रखने के लिए शानदार खेल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 17, 2025, 12:29 PM
नोएडा: पिकलबॉल गेम्स की हुई शुरुआत, खुद को फिट रखने के लिए शानदार खेल

नोएडा, 17 अगस्त (आईएएनएस)। नोएडा के सेक्टर 121 के इंडोर स्टेडियम में पिकलबॉल गेम्स की शुरुआत हुई। उद्घाटन नोएडा के महानगर अध्यक्ष महेश चौहान ने किया। आयोजन में 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आयोजक हिरल राडिया ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, हमने हाल ही में पिकल प्ले वन टू वन की शुरुआत की है। ये एक नया उभरता हुआ खेल है। इसे काफी पसंद किया जा रहा है। खुद को फिट रखने के लिए ये खेल एक नए तरीके के रूप में उभरा है। हमने सोचा कि एक ऐसे सेंटर की शुरुआत की जाए, जहां किसी भी मौसम में खेल का आनंद लिया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि हमने तीन कोर्ट बनाए हैं। इस खेल को किसी भी आयु वर्ग के लोग खेल सकते हैं। इसलिए हमने उसी अनुसार सेंटर पर व्यवस्था की है। यह खेल कोई दूसरा काम करते हुए भी खेला जा सकता है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे अपनाएं। फिलहाल इसे लेकर लोग काफी उत्सुक दिख रहे हैं।

नोएडा महानगर के अध्यक्ष महेश चौहान ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मैं पिकलबॉल गेम देखने के लिए आया हूं। एक साथी ने इस खेल के बारे में मुझे बताया था। इसका पिछले 3-4 साल में विकास हुआ है। लोग खुद को फिट रखने के लिए खेल रहे हैं। मैं विशेषकर नोएडा वासियों से अनुरोध करता हूं कि वे इस खेल को जरूर खेलें। इससे वे सेहतमंद रहेंगे।"

इस आयोजन में 150 से अधिक मैच होंगे, जिसमें 100 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।

पिकलबॉल खेल की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। भारत सहित यह खेल लगभग दुनिया के 70 देशों में खेला जाता है। भारत में यह 2006 से खेला जा रहा है। खेल आयोजकों का दावा है कि पिकलबॉल को 2028 में ओलंपिक गेम्‍स में शामिल किया जा सकता है। इसे सिंगल और डबल खिलाड़ि‍यों के बीच 44x20 वर्गफुट के कोर्ट पर खेला जाता है।

--आईएएनएस

पीएके/केआर

Related posts

Loading...

More from author

Loading...