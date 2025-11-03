'ना लेगा कोई पंगा, रहेगा सबसे ऊपर तिरंगा', वर्ल्ड कप जीत के बाद टीम इंडिया ने गाया 'विक्ट्री सॉन्ग'

नई दिल्ली, 3 नवंबर (आईएएनएस)। भारत ने रविवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में 52 रन से जीत दर्ज की। इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय टीम ने अपना 'विक्ट्री सॉन्ग' गाया।

बीसीसीआई विमेंस ने अपने आधिकारिक 'एक्स' अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें भारतीय महिला टीम विजयी गीत गा रही है। इस वीडियो में जेमिमा रोड्रिगेज ने कहा, "हमने चार साल पहले तय किया था कि विश्व कप जीतने के बाद ही टीम सॉन्ग जारी करेंगे।"

इस वीडियो में खिलाड़ी, कोच और सहयोगी स्टाफ के सदस्य गीत गा रहे हैं, "टीम इंडिया, टीम इंडिया, कर दे सबकी हवा टाइट, टीम इंडिया यहां लड़ने के लिए है, कोई ना लेगा हमको लाइट, ओओओओओ, हमारा भविष्य उज्ज्वल है… साथ में चुनौती, साथ में उठेंगे, हम हैं टीम इंडिया हम साथ में जीतेंगे। ना लेगा कोई पंगा, कर देंगे हम दंगा, रहेगा सबसे ऊपर हमारा तिरंगा। हम हैं टीम इंडिया।"

इस विश्व कप में लगातार तीन मुकाबले गंवाने के बाद भारत को विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार नहीं माना जा रहा था, लेकिन टीम इंडिया ने शानदार वापसी करते हुए अपना पहला खिताब जीता है।

रविवार को नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए फाइनल में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए।

टीम इंडिया के लिए शेफाली वर्मा ने 87 रन की पारी खेली, जबकि दीप्ति शर्मा ने 58 रन बनाए। विपक्षी टीम की ओर से अयाबोंगा खाका ने 3 विकेट अपने नाम किए।

इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में महज 246 रन पर सिमट गई। मेहमान टीम की ओर से कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट ने 98 गेंदों में 1 छक्के और 11 चौकों के साथ 101 रन की पारी खेली। भारत की ओर से दीप्ति शर्मा ने 9.3 ओवरों में 39 रन देकर सर्वाधिक 5 विकेट हासिल किए। यह भारतीय महिला क्रिकेट टीम का पहला विश्व कप खिताब है।

--आईएएनएस

आरएसजी