Mushfiqur Rahim 100th Test : आयरलैंड के खिलाफ ढाका में दूसरा टेस्ट, 'अनूठा शतक' लगाएंगे मुशफिकुर रहीम

नई दिल्ली: बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में बुधवार से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी, जिसमें उतरते ही मुशफिकुर रहीम टेस्ट में अपना 'अनूठा शतक' पूरा करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) ने उनके 100वें टेस्ट मैच के लिए खास इंतजाम किए हैं।

एक ओर मुशफिकुर रहीम अपने 100वें टेस्ट का जश्न मनाना चाहेंगे। दूसरी ओर, मेहमान आयरलैंड की टीम इस मुकाबले को जीतकर उनके जश्न का मजा किरकिरा करने की कोशिश करेगी।

मुशफिकुर रहीम ने बांग्लादेश की ओर से 99 टेस्ट मुकाबलों की 182 पारियों में 38.02 की औसत के साथ 6,351 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक और 27 अर्धशतक देखने को मिले।

सिलहट में खेले गए पहले मैच को बांग्लादेश ने पारी और 47 रन से अपने नाम करते हुए सीरीज में 1-0 से लीड हासिल की। इस मुकाबले में आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 286 रन पर सिमट गई। इसके जवाब में बांग्लादेश ने पहली पारी 587/8 के स्कोर पर घोषित की। इस पारी में महमदुल हसन जॉय (171) और कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो (100) ने शतक लगाए, जबकि मुशफिकुर रहीम ने टीम के खाते में 23 रन का योगदान दिया। यह टेस्ट फॉर्मेट में शान्तो का आठवां और कप्तान के रूप में चौथा शतक था।

बांग्लादेश के पास पहली पारी के आधार पर 301 रन की शानदार बढ़त थी। आयरलैंड की टीम दूसरी पारी में सिर्फ 254 रन ही बना सकी। इसी के साथ बांग्लादेश ने पारी के अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया।

दोनों देशों के बीच दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के बाद 27 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच तीन मुकाबलों की टी20 सीरीज खेली जाएगी।

बांग्लादेश की टेस्ट टीम: महमूदुल हसन जॉय, शादमान इस्लाम, मोमिनुल हक, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), मुशफिकुर रहीम, लिट्टन दास (विकेटकीपर), मेहदी हसन मिराज, हसन मुराद, हसन महमूद, नाहिद राणा, तैजुल इस्लाम, जेकर अली, इबादत हुसैन, खालिद अहमद।

आयरलैंड की टेस्ट टीम: एंड्रयू बालबर्नी (कप्तान), पॉल स्टर्लिंग, कैड कारमाइकल, हैरी टेक्टर, कर्टिस कैंपर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), एंडी मैकब्राइन, जॉर्डन नील, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रेस, क्रेग यंग, ​​स्टीफन डोहेनी, ग्राहम ह्यूम, गेविन होए, लियाम मैकार्थी।

