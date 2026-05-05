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Lucknow Super Giants : 'रोहित भारत के महानतम बल्लेबाजों में से एक, उनके साथ क्रीज पर समय बिताना अच्छा लगता है': रयान रिकल्टन

रिकल्टन और रोहित की तूफानी पारी से मुंबई इंडियंस की शानदार जीत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 07:00 AM
'रोहित भारत के महानतम बल्लेबाजों में से एक, उनके साथ क्रीज पर समय बिताना अच्छा लगता है': रयान रिकल्टन

मुंबई: आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस (एमआई) ने सोमवार को लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की। एमआई के सलामी बल्लेबाज रयान रिकल्टन की इस जीत में अहम भूमिका रही और उन्हें उनकी विस्फोटक अर्धशतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

 

रिकल्टन मैच के बाद रोहित शर्मा के साथ हुई शतकीय साझेदारी पर कहा, "वह भारत और मुंबई टीम के महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके साथ पारी की शुरुआत करना और क्रीज पर समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। हम खुशकिस्मत हैं कि वानखेड़े में विकेट बहुत अच्छे रहे हैं। हम काफी अच्छी तरह से तालमेल बिठा पाए हैं और सही समय पर गेंदबाजों पर दबाव डालने के साथ ही एक-दूसरे की मदद भी की है।"

 

बड़ा लक्ष्य हासिल करने पर रिकल्टन ने कहा, "आईपीएल में आजकल जिस तरह से लक्ष्य हासिल हो रहे हैं, वह अजीब है। जैसा कि सूर्यकुमार यादव ने कहा, अगर शुरुआत अच्छी होती है, तो यह मंच तैयार हो जाता है। मुझे लगता है कि इस टीम में यही ट्रेंड है। इस सीजन बेशक हम अपनी क्षमता के मुताबिक नहीं खेल सके हैं, लेकिन हमारे पास 3 से लेकर 7, 8, 9 नंबर तक बल्लेबाजी है। हमारे पास बहुत क्षमता है।"

 

अपनी बल्लेबाजी पर रिकल्टन ने कहा, "मैं यह नहीं कहूंगा कि मेरा काम हो गया है, लेकिन हां, मुझे मेरा रोल स्पष्ट है कि क्रीज पर उतरने के बाद मुझे क्या करना है।"

 

एलएसजी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन के 21 गेंदों पर बनाए 63 रन की मदद से 5 विकेट पर 228 रन बनाए थे।

 

रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन ने एमआई के लिए पारी की शुरुआत की। पहले विकेट के लिए दोनों ने 10.5 ओवर में 143 रन की साझेदारी की। रिकल्टन ने 32 गेंदों पर 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 83 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा ने 44 गेंदों पर 7 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 84 रन की पारी खेली। नमन धीर 12 गेंदों पर 23 और विल जैक्स 4 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे। रिकल्टन प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

--आईएएनएस

 

 

 

 

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