MCA Elections 2025 : 12 नवंबर को होगा मुंबई क्रिकेट संघ के चुनाव

एमसीए चुनाव 12 नवंबर को, वानखेड़े स्टेडियम में दिलीप वेंगसरकर की प्रतिमा लगेगी
Oct 09, 2025, 06:11 PM
12 नवंबर को होगा मुंबई क्रिकेट संघ के चुनाव

मुंबई: मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने गुरुवार को चुनाव तारीखों की घोषणा की। घोषणा के मुताबिक 12 नवंबर को पदाधिकारियों, शीर्ष परिषद के सदस्यों और टी20 मुंबई लीग गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों के चुनाव आयोजित किए जाएंगे।

 

एमसीए के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "चुनाव पहले 23 अक्टूबर को होने थे, लेकिन त्योहारों के मौसम के कारण, यह निर्णय लिया गया कि हम चुनाव 12 नवंबर को कराएंगे ताकि किसी के उत्सव में खलल न पड़े।"

 

शीर्ष परिषद ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव और पूर्व राज्य चुनाव आयुक्त जे. एस. सहारिया को लगातार दूसरे वर्ष चुनावों की निगरानी के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है।

 

पिछले साल जुलाई में, संघ ने निवर्तमान सचिव अजिंक्य नाइक को अध्यक्ष नियुक्त किया था। वह इस पद पर आसीन होने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उन्होंने दिवंगत अमोल काले का स्थान लिया था। नाइक ने मुंबई भाजपा प्रमुख और बीसीसीआई कोषाध्यक्ष रहे आशीष शेलार द्वारा समर्थित उम्मीदवार संजय नाइक को 107 मतों से हराया था। अजिंक्य नाइक को 221 वोट मिले थे, जबकि संजय को 114 वोट मिले थे।

 

बुधवार को हुई शीर्ष परिषद की बैठक के दौरान, एमसीए ने प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम में पूर्व भारतीय कप्तान दिलीप वेंगसरकर की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया। पूर्व भारतीय कप्तान वेंगसरकर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और उन्हें इस साल मार्च में एमसीए द्वारा प्रतिष्ठित लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था।

 

एमसीए ने होनहार युवा खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) में अकादमियां स्थापित करने का भी निर्णय लिया। हाल ही में, एसोसिएशन ने वानखेड़े परिसर में सुनील गावस्कर की एक प्रतिमा का अनावरण किया। स्टेडियम में पहले से ही दिग्गज सचिन तेंदुलकर की एक प्रतिमा स्थापित है।

 

 

 

 

