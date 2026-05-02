CSK News : जल्द ही वापसी करेंगे धोनी, पूरा चेन्नई उनका इंतजार कर रहा है: माइकल हसी

चेन्नई: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी ने बताया है कि पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पिंडली की चोट से उबर रहे हैं और वह जल्द ही मैदान पर वापसी करते दिखेंगे। 44 वर्षीय धोनी को सीजन की शुरुआत से पहले पिंडली में चोट लगी थी, जिसके कारण वह तीन हफ्तों से बाहर हैं। उनकी रिकवरी के दौरान, विकेटों के बीच दौड़ने की गति पर काफी काम किया गया है।

माइकल हसी ने शनिवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द वापसी करेंगे। मुझे नहीं पता कि यह कल होगा या शायद उसके बाद वाले मैच में, लेकिन उनकी रिकवरी बहुत अच्छी चल रही है। मुझे पता है कि वह अपनी दौड़ने की गति बढ़ा रहे हैं और शायद यही एक मुश्किल पहलू था। मुझे लगता है कि कौशल के लिहाज से, हम उनकी बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग को लेकर काफी आश्वस्त हैं, लेकिन बस यह सुनिश्चित करना था कि वह दौड़ने की अच्छी क्षमता बनाए रख सकें, खासकर पारी के आखिर में, जब उन्हें एक और दो रन लेने के लिए तेजी से दौड़ना पड़ता है। इसलिए जैसे ही उन्हें अपनी पिंडली पर पूरा भरोसा हो जाएगा, मुझे यकीन है कि वह खेलने के लिए हरी झंडी दे देंगे।"

हसी ने बताया कि आईपीएल मैच खेलने का अंतिम फैसला धोनी का ही होगा। बैटिंग कोच ने कहा, "जैसे ही उन्हें (धोनी) अपनी पिंडली पर पूरा भरोसा हो जाएगा, मुझे यकीन है कि वह संकेत दे देंगे कि खेलने के लिए तैयार हैं। फिलहाल, हम उन्हीं के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरा चेन्नई इंतजार कर रहा है।"

धोनी को मैच के दिनों में चेन्नई सुपर किंग्स के डगआउट में नहीं देखा गया है। हसी ने बताया कि इस विकेटकीपर-बल्लेबाज ने ध्यान भटकने से बचने के लिए मैच में शामिल न होने का फैसला किया है। कुछ आईपीएल टीमें अपने खिलाड़ियों को होटल में ही रहने देती हैं, क्योंकि नियमों के अनुसार ड्रेसिंग रूम में केवल 18-20 खिलाड़ियों को ही मौजूद रहने की अनुमति होती है।

हसी ने कहा, "एमएस धोनी सच में एक टीम-उन्मुख खिलाड़ी हैं। वह हमेशा टीम के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं और उन्हें चिंता थी कि अगर वह आए, तो शायद थोड़ा ज्यादा ही ध्यान भटक जाएगा। जाहिर है, कैमरे ज्यादातर उन्हीं पर फोकस करेंगे। भीड़ उनके लिए चीयर करेगी और ऐसी ही दूसरी चीजें होंगी। वह सच में चाहते थे कि टीम बस अपना काम करे, अपना खेल खेले। यह सही है या गलत, यह तय करना मेरा काम नहीं है, लेकिन धोनी के मुकाबलों में न आने के पीछे यही सोच थी। जाहिर है, वह घर बैठे बहुत बारीकी से सब कुछ देख रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "निजी तौर पर मुझे ड्रेसिंग रूम में उनका साथ बहुत पसंद है। वह बाकी खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा समझदारी और आत्मविश्वास देते हैं। इसलिए वह जाहिर तौर पर हर समय ट्रेनिंग में मौजूद रहते हैं और ट्रेनिंग के दौरान हमेशा एक जिंदादिल इंसान की तरह रहते हैं, और वहां खिलाड़ियों के साथ अपना बहुत सारा अनुभव साझा करते हैं, लेकिन बात बस इतनी थी कि वह खुद को टीम के शेष खिलाड़ियों के लिए ध्यान भटकाने वाला नहीं बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मैच के दिन दूर रहने का फैसला किया।"

--आईएएनएस