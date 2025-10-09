खेल

MS Dhoni Inauguration : धोनी ने मदुरै में वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन, झलक पाने को बेताब दिखे फैंस

धोनी ने मदुरै में वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया, फैंस में जबरदस्त उत्साह
Oct 09, 2025, 06:14 PM
धोनी ने मदुरै में वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम का किया उद्घाटन, झलक पाने को बेताब दिखे फैंस

मदुरै: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एम.एस. धोनी ने गुरुवार को मदुरै में चिंतामणि के पास वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस मौके पर धोनी की एक झलक पाने के लिए फैंस के बीच बेताबी दिखी।

 

 

मुंबई से एक निजी विमान से मदुरै पहुंचे धोनी तमिलनाडु के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। 300 करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से निर्मित यह विश्व स्तरीय स्टेडियम 12.5 एकड़ में फैला है और इस क्षेत्र में क्रिकेट का एक प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है। वेलाम्मल एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से विकसित वेलाम्मल क्रिकेट स्टेडियम की दर्शक क्षमता 7,300 है। भविष्य में इसे 20,000 तक बढ़ाने की योजना है।

 

भारत को वनडे और टी20 विश्व कप के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपनी कप्तानी में जिताने वाले धोनी का हवाई अड्डे पर मौजूद प्रशंसकों ने स्वागत किया। मदुरै में यह उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम था, जिसने इस अवसर को तमिलनाडु में उनके प्रशंसकों के लिए और भी खास बना दिया।

 

एमएस धोनी को उनकी जर्सी नंबर '7' वाली एक सफेद कार में कार्यक्रम स्थल तक ले जाया गया। भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। उद्घाटन समारोह के बाद धोनी '7' नंबर की नीली कार में हवाई अड्डे पहुंचे और निजी चार्टर विमान से मुंबई वापस चले गए।

 

इस आयोजन ने न केवल नए क्रिकेट बुनियादी ढांचे के आकार के कारण, बल्कि धोनी की उपस्थिति के कारण भी व्यापक ध्यान आकर्षित किया। आईपीएल में सीएसके के लिए 2008 से खेल रहे धोनी तमिलनाडु में बहुत लोकप्रिय हैं।

 

हाल ही में, धोनी ने अपना ड्रोन पायलट प्रशिक्षण पूरा किया, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब प्रशंसा हुई। पूर्व भारतीय कप्तान ने चेन्नई स्थित भारत के अग्रणी ड्रोन निर्माता और डीजीसीए द्वारा अनुमोदित रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन गरुड़ एयरोस्पेस से अपना कोर्स पूरा किया। धोनी इसके ब्रांड एंबेसडर भी हैं।

 

 

 

 

