MP Khel Mahotsav : अहमदाबाद में करीब 56 स्कूलों के 1900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया

अहमदाबाद: 'सांसद खेल महोत्सव 2025' के तहत नारनपुरा के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अलग-अलग प्रतियोगिताओं में करीब 56 स्कूलों के 1900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है, जिसका मकसद युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारना और उन्हें राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है।

नारनपुरा के वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद नरहरि अमीन ने रविवार को एक बास्केटबॉल इवेंट का आयोजन करवाया, जिसमें 17 टीमों के 204 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

सांसद नरहरि अमीन ने कहा, "सांसद खेल महोत्सव के तहत, मैंने 21, 22 और 23 तारीख को गांधीनगर लोकसभा सीट पर इवेंट का आयोजन किया है। इन तीन दिनों में नौ अलग-अलग खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। अब तक 1,900 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले चुके हैं। रविवार को यहां बास्केटबॉल इवेंट हो रहा है, जिसमें 200 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतिभागी न सिर्फ अहमदाबाद से बल्कि लोकसभा क्षेत्र में आने वाली आस-पास की असेंबली सीटों से भी आए हैं।"

उन्होंने कहा, "इसमें करीब 56 स्कूलों के 1900 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। करीब 150 शिक्षक, कोच और रेफरी का भी इस आयोजन में योगदान है। हमने सभी खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट दिए हैं। जिन खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की, उन्हें ट्रॉफी प्रदान की गई है।"

'सांसद खेल महोत्सव 2025' के तहत इस वर्ष सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन 14 अक्टूबर से 25 दिसंबर के बीच होगा। यह प्रतियोगिताएं ग्रामीण स्तर से शुरू होकर ब्लॉक, विधानसभा और लोकसभा स्तर तक आयोजित होंगी।

इनमें कबड्डी, कुश्ती, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, सहित पारंपरिक व मोहल्ला खेल जैसे खो-खो, नींबू दौड़ और रस्साकसी को भी शामिल किया गया है। योग को भी इसमें जोड़ा गया है।

यह प्रतियोगिताएं चार वर्गों में आयोजित हो रही हैं। इनमें दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और स्कूली बच्चों को भी अवसर मिलेगा, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को मंच देना और 'फिट इंडिया मूवमेंट' को बढ़ावा देना है।