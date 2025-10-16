Mohammed Siraj Test Series : 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' बने सिराज, टेस्ट क्रिकेट को बताया 'पसंदीदा फॉर्मेट'

नई दिल्ली: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया, जिसके बाद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को 'इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया। सिराज ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 10 विकेट हासिल किए।

पहले टेस्ट में 7 विकेट, जबकि दूसरे टेस्ट में 3 विकेट हासिल करने वाले सिराज ने कहा, "सच कहूं तो, यह सीरीज बहुत अच्छी रही। जब हम अहमदाबाद में खेले, तो तेज गेंदबाजों को कुछ मदद मिली। दिल्ली में हमें काफी ओवर फेंकने पड़े। मैंने जो भी विकेट लिया, वह पांच विकेट जैसा लगा। बतौर तेज गेंदबाज, जब आपको मेहनत के बाद इनाम मिलता है, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। ड्रेसिंग रूम में 'इम्पैक्ट प्लेयर का अवॉर्ड' जीतने पर खुशी भी होती है।"

सिराज ने बताया है कि टेस्ट ही उनका पसंदीदा फॉर्मेट है। हर छोटी उपलब्धि पर उन्हें गर्व होता है। उन्होंने कहा, "किसी भी उपलब्धि के बाद एक इंसान के तौर पर मुझे बहुत गर्व होता है। मैं इसी तरह का प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट मेरा पसंदीदा फॉर्मेट है। इसमें बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। आपको पूरे दिन मैदान पर रहना होता है। आपको शारीरिक और मानसिक रूप से मेहनत करनी होती है। यह बहुत अलग है, लेकिन इससे मुझे गर्व भी होता है।"

'बीसीसीआई टीवी' की ओर से साझा किए गए एक वीडियो में, भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज एन. जगदीशन ने ड्रेसिंग रूम में सिराज को उनका मेडल प्रदान किया।

सिराज को बेजोड़ खिलाड़ी बताते हुए एन. जगदीशन ने कहा, "इस सीरीज में कई शानदार प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन अब बात सिर्फ एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसने पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। वह खिलाड़ी जिसके पास हर बार गेंद फेंके जाने पर बहुत जोश, साहस और आक्रामकता होती है। हर बार जब वह मैदान पर उतरे, उनका रवैया एक जैसा ही रहा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी मैदान पर अच्छा प्रदर्शन हुआ, तो वह सबसे पहले सभी की पीठ थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाने वाले खिलाड़ी रहे।"