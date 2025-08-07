Siraj Best ICC Ranking: मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने करियर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट रैंकिंग हासिल की

नई दिल्ली: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंक हासिल की है। इंग्लैंड के खिलाफ द ओवल में खेले गए एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पांचवें टेस्ट में भारत की जीत में सिराज और कृष्णा की अहम भूमिका रही थी।

ओवल टेस्ट में 9 विकेट हासिल करते हुए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार हासिल करने वाले सिराज ने 12 स्थान की छलांग लगाते हुए 674 रेटिंग अंकों के साथ करियर का सर्वश्रेष्ठ 15वां स्थान हासिल किया है।

प्रसिद्ध कृष्णा ने द ओवल टेस्ट में दोनों पारियों में 4-4 विकेट लिए थे। वह आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 59वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

सिराज और कृष्णा टेस्ट मैच की दोनों पारियों में चार या उससे अधिक विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय जोड़ी भी बन गए हैं। इससे पहले स्पिनर बिशन सिंह बेदी और इरापल्ली प्रसन्ना ने 1969 में दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह उपलब्धि हासिल की थी।

सिराज ने 5 टेस्ट मैचों की इंग्लैंड सीरीज में सभी मैच खेले और सर्वाधिक 23 विकेट हासिल किए।

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज गस एटकिंसन और जोश टंग ने भी मैच में आठ-आठ विकेट लेकर करियर के सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किए हैं। एटकिंसन पहली बार शीर्ष दस में शामिल हुए हैं, जबकि टंग गेंदबाजों की रैंकिंग में 14 स्थान ऊपर चढ़कर 46वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

गेंदबाजों की रैंकिंग में भारत के जसप्रीत बुमराह पहले, दक्षिण अफ्रीका के कगिसो रबाडा दूसरे, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस तीसरे, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी चौथे, ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड पांचवें स्थान पर हैं।

बल्लेबाजों की रैंकिंग में, इंग्लैंड के जो रूट शीर्ष स्थान पर बरकरार हैं। हैरी ब्रूक दूसरे स्थान पर वापस आ गए हैं। दोनों बल्लेबाजों ने द ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में शतक लगाया था।

यशस्वी जायसवाल पांचवें नंबर पर हैं। उन्होंने भी ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में शतक लगाया था। केन विलियमसन तीसरे और स्टीव स्मिथ चौथे स्थान पर हैं।

दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेंबा बवुमा छठे, श्रीलंका के कामिंदु मेंडिस सातवें, भारत के ऋषभ पंत आठवें, न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल नौंवे स्थान पर हैं। इंग्लैंड के बेन डकेट दसवें स्थान पर हैं।