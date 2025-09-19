खेल

Mohammad Nabi Fastest Fifty : : तूफानी अर्धशतक के साथ मोहम्मद नबी ने रचा इतिहास

एशिया कप 2025 में मोहम्मद नबी का 20 गेंदों में तूफानी अर्धशतक
Sep 19, 2025, 12:38 PM
एशिया कप : तूफानी अर्धशतक के साथ मोहम्मद नबी ने रचा इतिहास

नई दिल्ली: अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने एशिया कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ महज 20 गेंदों में अर्धशतक जड़कर अनूठा कारनामा किया है। नबी टी20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले संयुक्त रूप से नंबर-1 अफगानी बन गए हैं।

श्रीलंका ने अफगानिस्तान को एशिया कप 2025 के 11वें मुकाबले में 6 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ श्रीलंका ने सुपर-4 में अपनी जगह बना ली। श्रीलंका के साथ बांग्लादेश की टीम अगले दौर में पहुंच चुकी है, जबकि अफगानिस्तान को खिताबी रेस से बाहर होना पड़ा।

भले ही अफगानिस्तान को इस मुकाबले में शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन मोहम्मद नबी ने अपनी बल्लेबाजी से फैंस का जमकर मनोरंजन किया।

मोहम्मद नबी ने 22 गेंदों में 6 छक्कों और 3 चौकों की मदद से 60 रन बनाए। पारी के अंतिम ओवर में उन्होंने डुनिथ वेल्लालागे के खिलाफ पांच छक्के लगाए। इस ओवर में अफगानिस्तान ने कुल 32 रन अपने खाते में जोड़े।

इसी के साथ मोहम्मद नबी इंटरनेशनल क्रिकेट में 6,000 रन के आंकड़े को छूने वाले पहले अफगानी बन गए हैं।

मोहम्मद नबी से पहले अजमतुल्लाह ओमरजाई 20 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर चुके हैं। ओमरजाई ने यह कारनामा इसी एशिया कप में 9 सितंबर 2025 को हांगकांग के खिलाफ किया था।

आबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले की बात करें, तो अफगानिस्तान ने 8 विकेट खोकर 169 रन बनाए।

इस टीम की ओर से मोहम्मद नबी ने सर्वाधिक 60 रन बनाए, जबकि कप्तान राशिद खान ने 23 गेंदों में 24 रन की पारी खेली।

विपक्षी खेमे से नुवान तुषारा ने सर्वाधिक चार विकेट झटके। उनके अलावा दुष्मंथा चमीरा, डुनिथ वेल्लालागे और दासुन शनाका ने एक-एक विकेट अपने नाम किया।

इसके जवाब में श्रीलंकाई टीम ने 18.4 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम के लिए कुसल मेंडिस ने 52 गेंदों में 10 चौकों की मदद से 74 रन की नाबाद पारी खेली। उनके अलावा कुशल परेरा ने 28, जबकि कामिंडु मेंडिस ने 26 रन टीम के खाते में जोड़े।

 

 

Kusal MendisFastest FiftyMohammad NabiRashid KhanAsia Cup 2025Afghanistan cricketSri Lanka vs Afghanistan

