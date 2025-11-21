खेल

Mitchell Starc Performance : टेस्ट करियर में 'बेस्ट' प्रदर्शन, पर्थ में इतिहास रच गए मिचेल स्टार्क

स्टार्क का पर्थ में ऐतिहासिक 7 विकेट हॉल, एशेज में रचा नया कीर्तिमान
Nov 22, 2025, 04:24 AM
पर्थ: मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड के खिलाफ पर्थ स्टेडियम में जारी पहले टेस्ट की पहली पारी में 7 विकेट निकाले। यह उनके टेस्ट करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। ऐसा पहली बार था, जब पर्थ के इस मैदान पर किसी गेंदबाज ने पारी में 7 विकेट हासिल किए।

 

 

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने इंग्लैंड की पहली पारी में 12.5 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 58 रन देकर 7 विकेट हासिल किए। इससे पहले स्टार्क ने इसी साल वेस्टइंडीज के विरुद्ध टेस्ट मैच में महज 9 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे।

 

मिचेल स्टार्क पर्थ स्टेडियम में टेस्ट मैच के दौरान पारी में 7 विकेट हासिल करने वाले इकलौते गेंदबाज हैं। उनसे पहले मोहम्मद शमी, आमिर जमाल और नाथन लियोन यहां एक ही पारी में 6-6 विकेट हासिल कर चुके हैं।

 

यह 21वीं सदी में ऑस्ट्रेलिया के लिए एशेज टेस्ट में घर पर दूसरा '7 विकेट हॉल' है। स्टार्क 1990/91 के बाद ऐसे इकलौते गेंदबाज हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एशेज टेस्ट के पहले दिन 7 विकेट हासिल किए। 1990/91 में क्रेग मैकडरमॉट ने वाका में खेले गए टेस्ट मुकाबले के शुरुआती दिन 8 विकेट हासिल किए थे।

 

मिचेल स्टार्क ने एशेज में 100 विकेट के आंकड़े को छू लिया है। उन्होंने साल 2013 से अब तक 23 टेस्ट की 43 पारियों में 26.08 की औसत के साथ 104 विकेट हासिल किए हैं।

 

मिचेल स्टार्क टेस्ट क्रिकेट के 101 मुकाबलों में 409 विकेट हासिल कर चुके हैं। उन्होंने वेस्टइंडीज के कर्टली एम्ब्रोस को पछाड़ दिया है, जिन्होंने 98 टेस्ट में 405 विकेट निकाले थे।

 

मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। मेहमान टीम पहली पारी में सिर्फ 32.5 ओवरों का ही सामना कर सकी। यह टीम 172 रन पर सिमट गई।

 

इस पारी में इंग्लैंड की ओर से हैरी ब्रूक अर्धशतक लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी रहे। ब्रूक ने 61 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ 52 रन बनाए, जबकि ओली पोप ने 46 और जेमी स्मिथ ने 33 रन की पारी खेली।

 

इंग्लैंड की ओर से स्टार्क ने 7 विकेट हासिल किए, जबकि ब्रेंडन डोगेट ने 2 विकेट निकाले। इनके अलावा, कैमरून ग्रीन को 1 विकेट हाथ लगा।

 

