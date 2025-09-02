खेल

Mitchell Starc Retirement: मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया

मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया
Sep 02, 2025, 11:02 AM
मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया

नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक तौर पर उनके रिटायरमेंट की पुष्टि की। स्टार्क अब वनडे और टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं।

अगले साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया के व्यस्त टेस्ट कार्यक्रम और 2027 के वनडे विश्व कप को प्राथमिकता देने के लिए मिचेल स्टार्क ने टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट को अलविदा कहा है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में आयोजित होने जा रहा वनडे वर्ल्ड कप साल 2027 में अक्टूबर और नवंबर के बीच खेला जाएगा।

 

मिचेल स्टार्क ने कहा, "टेस्ट क्रिकेट हमेशा से मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले गए हर टी20 मैच के हर पल का आनंद लिया है, खासकर 2021 विश्व कप का, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम जीते, बल्कि इसलिए भी कि हम एक अविश्वसनीय ग्रुप में थे। इस दौरान खेलने का बहुत मजा आया।

 

उन्होंने कहा, "भारत के विदेशी टेस्ट दौरे, एशेज और 2027 में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए, मुझे लगता है कि इन अभियानों के लिए तरोताजा, फिट और अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर बने रहने का यह मेरा सबसे अच्छा तरीका है।"

 

35 वर्षीय मिचेल स्टार्क ने ऑस्ट्रेलिया की ओर से 65 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 23.81 की औसत के साथ 79 शिकार किए। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 20 रन देकर 4 विकेट लेना है। यह कारनामा उन्होंने साल 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किया था।

 

स्टार्क यूएई में टी20 विश्व कप 2021 जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे। उन्होंने आखिरी बार विश्व कप 2024 में यह प्रारूप खेला था।

 

तेज गेंदबाज ने यह घोषणा ऐसे समय में की, जब ऑस्ट्रेलिया ने अक्टूबर की शुरुआत में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज के लिए अपनी नई टी20 टीम का ऐलान किया है।

 

 

 

