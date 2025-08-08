खेल

Mitchell Marsh Opening: टी20 विश्व कप 2026 तक हेड के साथ पारी की शुरुआत करूंगा : मिशेल मार्श

मार्श-हेड जोड़ी टी20 विश्व कप 2026 तक ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत करेगी।
Aug 08, 2025, 02:22 PM
टी20 विश्व कप 2026 तक हेड के साथ पारी की शुरुआत करूंगा : मिशेल मार्श

डार्विन:  साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम तीन टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। टी20 सीरीज की शुरुआत रविवार से हो रही है। पहले मैच से पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने ओपनिंग जोड़ी को लेकर अहम बयान दिया है।

मिशेल मार्श ने कहा है कि अगले साल भारत और श्रीलंका में आयोजित होने वाले टी20 विश्व कप तक वे और ट्रेविस हेड इस फॉर्मेट में पारी की शुरुआत करेंगे।

डेविड वार्नर के संन्यास के बाद बतौर ओपनर टीम में जगह लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया के पास पांच बल्लेबाज मौजूद हैं, जिनमें मिशेल मार्श, ट्रेविस हेड, मैट शॉर्ट, ग्लेन मैक्सवेल और जेक फ्रेजर-मैकगर्क शामिल हैं।

मैक्सवेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में मार्श के साथ पारी की शुरुआत की थी।

मार्श और हेड ने कभी भी टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक साथ ओपनिंग नहीं की है। उन्होंने वनडे में ओपनिंग की है। इस जोड़ी का औसत 50 से ज्यादा है। दोनों ने आठ पारियों में 12 रन प्रति ओवर से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं।

मार्श ने शुक्रवार को डार्विन में पत्रकारों से कहा, "निकट भविष्य में मैं और हेड ही शीर्ष क्रम में होंगे। हमने साथ में काफी क्रिकेट खेली है। हमारे बीच अच्छे संबंध हैं।"

33 वर्षीय मार्श चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इंजरी की वजह से ऑस्ट्रेलिया टीम का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में वापसी की और टीम को 5-0 से ऐतिहासिक जीत दिलाई।

साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन पर मार्श ने कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन टीम डेविड को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजने का संकेत दिया।

टिम डेविड ने वेस्टइंडीज में 37 गेंद पर शतक लगाया था।

डेविड पर मार्श ने कहा कि बल्लेबाजी क्रम के बारे में हमने बात की है। कैरेबियाई दौरे पर बल्लेबाजी क्रम में उन्हें ऊपर भेजा गया था। मुझे लगता है कि वह जितनी ज्यादा गेंद खेलेंगे, हमें उतने ही मैच जिताएंगे।

ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच तीन टी20 और तीन वनडे मैचों की सीरीज 10 से 24 अगस्त तक डार्विन, केर्न्स और मैके में खेली जाएगी।

 

