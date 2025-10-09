Mirabai Chanu Silver Medal : विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू से मिले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, कहा- हर भारतीय को है गर्व

खेल

विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता मीराबाई चानू से मिले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, कहा- हर भारतीय को है गर्व

नई दिल्ली: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को मीराबाई चानू और उनके कोच विजय शर्मा से मुलाकात की। किरण रिजिजू ने इस अवसर पर मीराबाई की निरंतरता और साहस की सराहना करते हुए कहा कि उनका प्रदर्शन हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "नई दिल्ली में मेरे निवास पर सदैव प्रेरणादायी मीराबाई चानू और उनके कोच विजय शर्मा से मुलाकात हुई।"

उन्होंने मीराबाई चानू को वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। किरेन रिजिजू ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में 48 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। उनकी निरंतरता और साहस पर हर भारतीय को गर्व है।"

मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 के पहले दिन महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता। उन्होंने कुल 199 किग्रा भार उठाया, जिसमें स्नैच में 84 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 115 किग्रा शामिल हैं, जिससे उन्हें विश्व चैंपियनशिप में तीसरा पोडियम स्थान मिला। इस प्रयास ने प्रतियोगिता में पदक के लिए भारत के तीन साल के इंतजार को समाप्त कर दिया।

इस भारतीय एथलीट ने 87 किग्रा में दो असफल प्रयास किए। 84 किग्रा में उनका पहला भार उठाना भी थोड़ा असहज लग रहा था, लेकिन उन्होंने क्लीन एंड जर्क में अपनी लय वापस पा ली और तीनों प्रयासों को सफलतापूर्वक पूरा किया।

वह इस साल की विश्व चैंपियनशिप में अब तक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय एथलीट हैं। इस प्रतियोगिता में उनके करियर का यह तीसरा पदक है। अब तक उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में दो रजत और एक स्वर्ण पदक जीता है।

इससे पहले, 31 वर्षीय मीराबाई चानू ने इससे पहले 2017 में अनाहेम में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण और 2022 में बोगोटा में आयोजित 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता था।

भारत ने 11 अक्टूबर तक चलने वाली विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 14 सदस्यीय दल भेजा है। यह आयोजन अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालीफायर भी है।

 

 

