Milano cortina 2026 paralympics : पैरालंपिक विंटर गेम्स के लिए कुछ टीमों को हो सकती है देरी, मिडिल ईस्ट में संकट पर आईपीसी की नजर

मुंबई: इटली के मिलानो कॉर्टिना में 2026 पैरालंपिक विंटर गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में चार दिन शेष हैं। मिडिल ईस्ट में संघर्ष से हर चार साल में होने वाले इस इवेंट में रुकावट आने का खतरा है, क्योंकि इसका असर इस इलाके से हवाई यात्रा पर पड़ रहा है, क्योंकि कई टीमें अभी यूरोप नहीं पहुंची हैं।

कई टीमों के दुबई, अबू धाबी और दोहा जैसे मिडिल ईस्ट के बड़े सेंटर्स से गुजरने की उम्मीद है, इसलिए इस संघर्ष से उनके ट्रैवल प्लान में रुकावट आने की उम्मीद है। इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने कहा है कि वह इस संकट से पैदा हुई स्थिति पर करीब से नजर रख रही है।

इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी (आईपीसी) मिडिल ईस्ट में मिसाइल हमलों की स्थिति पर करीब से नजर रख रही है और मिलानो कॉर्टिना 2026 पैरालंपिक विंटर गेम्स और बड़े पैरालंपिक मूवमेंट पर असर का पता लगाने के लिए मौजूद जानकारी को इकट्ठा करने के साथ जांच कर रही है।

आईपीसी ने सोमवार को एक रिलीज में कहा, "हम मानते हैं कि यह स्थिति न सिर्फ गेम्स में हिस्सा ले रही नेशनल पैरालंपिक कमेटी पर असर डालती है, बल्कि हमारी बड़ी मेंबरशिप को भी प्रभावित करती है। हम सबसे पहले लोगों पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचते हैं। हमारी हमदर्दी उन लोगों के साथ है जिन पर असर पड़ा है।"

रिलीज में कहा गया है, "मिलानो कॉर्टिना 2026 पैरालंपिक विंटर गेम्स के बारे में, हम गेम्स के ऑपरेशन, खासकर ट्रैवल पर पड़ने वाले असर का अंदाजा लगा रहे हैं, साथ ही सबसे अच्छे पैरालंपिक विंटर गेम्स कराने पर पूरा ध्यान दे रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि यह इवेंट दुनिया के 1.3 बिलियन दिव्यांग लोगों के लिए सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता रहे।"

आईपीसी ने कहा कि वह डेलीगेशन के संपर्क में है और प्रभावित लोगों के लिए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आयोजन समिति के साथ काम कर रहा है, यह देखते हुए कि कुछ टीमों को इवेंट के लिए इटली पहुंचने में देर हो सकती है।

बयान में कहा गया, "हम गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी डेलीगेशन के साथ-साथ दूसरे स्टेकहोल्डर्स के भी करीब से संपर्क में हैं। कई टीमें पहले से ही यूरोप में हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं या कैंप लगा रही हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में एयरस्पेस बंद होने से कुछ स्टेकहोल्डर्स के आने पर असर पड़ रहा है। हम यह भरोसा दिला सकते हैं कि हम मिलानो कॉर्टिना 2026 के साथ मिलकर उन लोगों के लिए उपाय खोजने के लिए मेहनत से काम कर रहे हैं जो इससे प्रभावित हैं।"

आईपीसी ने संकट की वजह से हुई रुकावट के बावजूद 'सेफ, सिक्योर और शानदार गेम्स' कराने का भी वादा किया है।

--आईएएनएस