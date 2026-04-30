Points Table Update : एमआई को हराकर तीसरे नंबर पर पहुंची एसआरएच, ऑरेंज और पर्पल कैप किसके पास?

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 में बुधवार की शाम को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (एमआई) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला गया। एमआई को 243 रन बनाने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा। एसआरएच ने 8 गेंद पहले ही 4 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया।

आइए एमआई-एसआरएच मैच के बाद अंकतालिका और ऑरेंज कैप-पर्पल कैप में हुए बदलाव पर नजर डालते हैं।

पंजाब किंग्स 8 मैचों से 13 अंक लेकर पहले स्थान पर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 8 मैचों से 12 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है। एमआई पर धमाकेदार जीत के बाद एसआरएच अंकतालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। एसआरएच के 9 मैचों से 12 अंक हैं। राजस्थान रॉयल्स के भी 9 मैचों से 12 अंक हैं और रियान पराग की कप्तानी वाली ये टीम चौथे स्थान पर है।

गुजरात टाइटंस 8 मैचों से 8 अंक लेकर पांचवें, चेन्नई सुपर किंग्स 8 मैचों से 6 अंक लेकर छठे, दिल्ली कैपिटल्स 8 मैचों से 6 अंक लेकर सातवें, कोलकाता नाइट राइडर्स 8 मैचों से 5 अंक लेकर आठवें, मुंबई इंडियंस 8 मैचों से 4 अंक लेकर नौवें और लखनऊ सुपर जायंट्स 8 मैचों से 4 अंक लेकर दसवें स्थान पर है।

समान अंकों के बावजूद कई टीमों की रैंकिंग में उनकी रन रेट की वजह से अंतर है।

एमआई-एसआरएच मैच के बाद ऑरेंज कैप एक बार फिर से अभिषेक शर्मा के पास चली गई है। अभिषेक ने एमआई के खिलाफ 24 गेंदों पर 45 रन बनाए थे। अभिषेक के 9 मैचों से कुल 425 रन हो गए हैं। दूसरे नंबर पर एसआरएच के ही विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन हैं। एमआई के खिलाफ 30 गेंदों पर नाबाद 65 रन बनाने वाले क्लासेन के 9 मैचों में 414 रन हो गए हैं। तीसरे नंबर पर राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी हैं। वैभव ने 9 मैचों में 400 रन बनाए हैं।

पर्पल कैप भी एसआरएच के तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा के पास चली गई है। ईशान ने 9 मैचों में 15 विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पर अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार हैं। भुवनेश्वर ने 8 मैचों में 14 विकेट लिए हैं।

--आईएएनएस

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