Mumbai Indians Score : डी कॉक ने खेली शतकीय पारी, पीबीकेएस के खिलाफ एमआई ने 6 विकेट खोकर बनाए 195 रन

मुंबई: आईपीएल 2026 के 24वें मुकाबले में पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) की भिड़ंत गुरुवार को मुंबई इंडियंस (एमआई) के साथ हो रही है। वानखेड़े के मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए एमआई ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 195 रन बनाए। क्विंटन डी कॉक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारी खेली।

टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। रयान रिकेल्टन को सिर्फ 2 रनों के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने आउट किया। अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने सूर्यकुमार यादव को बिना खाता खोले पवेलियन भेजा। हालांकि, इसके बाद क्विंटन डी कॉक और नमन धीर ने मोर्चा संभाला और तीसरे विकेट के लिए 68 गेंदों में 122 रनों की साझेदारी निभाई।

नमन ने 31 गेंदों का सामना करते हुए 50 रन बनाए। अपनी इस पारी में उन्होंने 161 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 3 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं, डी कॉक ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल में अपना तीसरा शतक लगाया। डी कॉक ने 60 गेंदों का सामना करते हुए 112 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने इस पारी में 186 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 8 चौके और 7 छक्के लगाए।

कप्तान हार्दिक पांड्या बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 12 गेंदें खेलने के बाद 14 रन बनाकर मार्को जानसेन का शिकार बने। शेरफेन रदरफोर्ड सिर्फ एक रन ही बना सके, जबकि बल्लेबाजी क्रम में नीचे भेजे गए तिलक वर्मा 3 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब किंग्स की तरफ से अर्शदीप सिंह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट चटकाए। वहीं, शशांक सिंह और मार्को जानसेन ने एक-एक विकेट निकाला।

मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रयान रिकेल्टन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर, मयंक रावत, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर और जसप्रीत बुमराह के साथ मैदान पर उतरी है।

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स इस मुकाबले में प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्य, कूपर कोनोली, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसेन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार वैशाक, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल के साथ खेल रही है।

--आईएएनएस