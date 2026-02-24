खेल

ATP Tour Update : किप्सन ने अकापुल्को ओपनर में दो बार के चैंपियन डी मिनौर को हराया

अकापुल्को में किप्सन का धमाका, डी मिनौर को पहले राउंड में हार
Feb 24, 2026, 09:13 AM
किप्सन ने अकापुल्को ओपनर में दो बार के चैंपियन डी मिनौर को हराया

अकापुल्को: अमेरिका के पैट्रिक किप्सन ने मैक्सिकन ओपन के पहले राउंड में बड़ा उलटफेर किया है। उन्होंने छठी सीड और दो बार के चैंपियन एलेक्स डी मिनौर के खिलाफ 6-1, (4)6-7, 7-6(4) से जीत दर्ज की। यह साल 2024 में इंडियन वेल्स के बाद उनकी पहली टूर-लेवल जीत थी।

 

 

यह मैक्सिकन टूर्नामेंट में किप्सन का पहला मैच था, इत्तेफाक से उसी हफ्ते उन्होंने अपने करियर की सबसे ऊंची रैंकिंग हासिल की थी। दूसरी ओर, डी मिनौर दो हफ्ते पहले रॉटरडैम में खिताब जीतने के बाद अपना पहला इवेंट खेल रहे थे।

 

किप्सन ने एलेक्स डी मिनौर की सर्विस तोड़कर मैच का पासा पलट दिया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने आखिरी सेट में 5-4 से जीत हासिल की, और फिर दो घंटे 39 मिनट में एक मुश्किल मुकाबला खत्म किया।

 

एटीपी स्टैट्स के मुताबिक, अमेरिकन खिलाड़ी ने अपनी पहली सर्व के बाद शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें से 71 प्रतिशत प्वाइंट्स (68 में से 48) हासिल किए, और अपने मौकों का पूरा फायदा उठाते हुए पांच में से तीन ब्रेक चांस को गोल में बदला।

 

मैच के बाद किप्सन ने कहा, "मुकाबला जीतकर बहुत अच्छा लग रहा है। सब कुछ जरूरी था। मुझे अच्छी सर्व करनी थी। मुझे अच्छा रिटर्न करना था। मैंने अपना फोरहैंड बहुत जोरदार मारा। किस्मत से, मैं ये चीजें काफी लंबे समय तक कर पाया।"

 

किप्सन इस हफ्ते अपने करियर में वर्ल्ड नंबर 103 हैं। वह एटीपी लाइव रैंकिंग में सात पायदान चढ़कर 93वें नंबर पर आ गए हैं। 26 वर्षीय किप्सन 2025 में सर्वाधिक 4 एटीपी चैलेंजर टाइटल जीतने वाले छह खिलाड़ियों में शामिल थे। दूसरे राउंड में, उनका मुकाबला ब्रैंडन नाकाशिमा से होगा, जिन्होंने इलियास यमर को 6-3, 6-4 से मात दी थी।

 

ओपनिंग राउंड में दूसरी तरफ, 2025 के रनर-अप एलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना ने अकापुल्को में अपने रन की शुरुआत जबरदस्त अंदाज में की, और सीधे सेटों में जीत हासिल की। ​​स्पेन के इस खिलाड़ी ने डेनियल अल्टमायर को 7-5, 6-3 से हराकर सिर्फ 94 मिनट में मैच जीत लिया। दूसरे राउंड में उनका मुकाबला रिंकी हिजिकाटा या माटिया बेलुची से होगा।

 

--आईएएनएस

 

 

 

