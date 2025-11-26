Melbourne Stars Victory : मेलबर्न स्टार्स ने होबार्ट हरिकेन्स को 37 रन से हराया

मेलबर्न: महिला बिग बैश लीग में बुधवार को खेले गए मुकाबले में मेलबर्न स्टार्स ने होबार्ट हरिकेन्स को 37 रन से हरा दिया। मेलबर्न स्टार्स के दिए 152 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी होबार्ट हरिकेन्स सिर्फ 114 रन पर सिमट गई।

होबार्ट हरिकेन्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मेलबर्न स्टार्स ने विकेटकीपर एमी जोंस के 40 गेंद पर 6 चौके और 1 छक्के की मदद से बनाए 59 और डेनिले गिब्सन के 27 गेंद पर 1 छक्के और 5 चौके की मदद से बनाए 39 रन की मदद से 20 ओवर में 6 विकेट पर 151 रन बनाए।

होबार्ट के लिए निकोला कैरी ने 2 विकेट लिए। लिंसे स्मिथ, हेले सिल्वर होम्स, नट सेवियर ब्रंट और लॉरेन स्मिथ ने 1-1 विकेट लिए।

151 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी होबार्ट की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 13 के स्कोर पर अपने दोनों ओपनर्स गंवा दिए। इन दो झटकों से टीम कभी उबर नहीं सकी। विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे और पूरी टीम 16.2 ओवर में 114 रन पर सिमट गई।

कप्तान एल्सी विलानी 21 गेंद पर 38 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं। नट सेवियर ब्रंट ने 21 गेंद पर 27 रन बनाए। निकोला कैरी और हेले सिल्वर होम्स ने 18-18 रन बनाए।

मेलबर्न के लिए सोफी डे ने बेहतरीन गेंदबाजी की। सोफी ने 3.3 ओवर में 17 रन देकर 4 विकेट लिए। मारिजेन कैप ने 2, एनाबेल सदरलैंड ने 2 जबकि किम गार्थ और रिस मेक्केना ने 1-1 विकेट लिए।

मेलबर्न स्टार्स की एमी जोंस प्लेयर ऑफ द मैच रहीं।

हार के बावजूद होबार्ट हरिकेन्स अंक तालिका में पहले स्थान पर है। टीम ने 7 मैचों में 5 मैच जीते हैं और सिर्फ 2 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है।

मेलबर्न 6 मैच में 4 जीत, 1 हार और 1 टाई के साथ 9 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है।

--आईएएनएस