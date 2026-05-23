मेघालय के तुरा को मिलेगा 150 करोड़ से अधिक के विकास प्रोजेक्ट्स का तोहफा

शिलॉन्ग: मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शुक्रवार को तुरा शहर में 150 करोड़ रुपये से अधिक की शहरी आधारभूत संरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं का उद्देश्य 2027 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेलों से पहले तुरा को आधुनिक वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना है।

इन परियोजनाओं में नाजिंग बाजार क्षेत्र का पुनर्विकास, डकोपग्रे में मल्टी-लेवल कार पार्किंग और सिनेमा कॉम्प्लेक्स का निर्माण, एसएमईएलसी भवन का नवीनीकरण, आर्ट एंड कल्चर प्रोमेनेड, संग्रहालय, सीएम यूथ सेंटर और एक्टिव एजिंग सेंटर का विकास शामिल है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने कहा कि राज्य सरकार ‘सीएम कनेक्ट’ पहल और डिजिटल सेवा प्रणाली के माध्यम से शासन को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा, “हर नागरिक को सीधे सरकार से जुड़ने का अवसर मिलना चाहिए। 1971 हेल्पलाइन शिकायत पंजीकरण और निवारण प्रणाली है, जहां शिकायतों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है।”

मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य के सभी 56 ब्लॉकों में सीएम कनेक्ट कार्यालय स्थापित किए जाएंगे, ताकि नागरिक सेवाओं का विकेंद्रीकरण हो सके और लोगों की जिला मुख्यालयों पर निर्भरता कम हो।

तुरा के शहरी विकास की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 60.76 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत नाजिंग बाजार पुनर्विकास परियोजना के तहत व्यावसायिक परिसर, पार्किंग सुविधा, होटल, बैंक्वेट हॉल, लगभग 200 दुकानें और विस्तारित वेंडर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।

वहीं, 51.21 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले डकोपग्रे मल्टी-लेवल पार्किंग और सिनेमा कॉम्प्लेक्स में लगभग 200 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के साथ तीन सिनेमा हॉल, गेमिंग जोन और फूड कोर्ट भी होंगे, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहरी स्वच्छता और सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इसके तहत 6.51 करोड़ रुपये की लागत से 552 एलईडी स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी और करीब 500 सीसीटीवी कैमरे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से जोड़े जाएंगे।

उन्होंने कहा कि ये सभी शहरी विकास कार्य 2027 के राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों के अनुरूप हैं और इनका उद्देश्य पर्यटन, यातायात व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं में सुधार करना है, साथ ही गारो सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखना भी है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कलाकार सहभागिता योजना के तहत चेक वितरित किए और बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए तुरा नगर बोर्ड मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया।

इस अवसर पर गारो हिल्स ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के सदस्य, अधिकारी, स्थानीय निकाय प्रतिनिधि, कलाकार और सामुदायिक नेता उपस्थित रहे।

--आईएएनएस

डीएससी