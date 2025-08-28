खेल

Meerut Mavericks Vs Lucknow Falcons 2025 : मेरठ मावेरिक्स ने लखनऊ फाल्कन्स को 93 रन से रौंदा

मेरठ मावेरिक्स ने रिंकू-ऋतुराज की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से लखनऊ फाल्कन्स को 93 रन से हराया।
Aug 28, 2025, 02:39 PM
उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग : मेरठ मावेरिक्स ने लखनऊ फाल्कन्स को 93 रन से रौंदा

लखनऊ:  मेरठ मावेरिक्स ने उत्तर प्रदेश प्रीमियर लीग 2025 के 20वें मैच में लखनऊ फाल्कन्स को 93 रन से रौंदा। इसी के साथ मावेरिक्स ने सीजन की चौथी जीत हासिल कर ली।

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में बुधवार को खेले गए इस मुकाबले में मेरठ मावेरिक्स के कप्तान रिंकू सिंह ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया।

 

मावेरिक्स 42 के स्कोर तक अक्षय दुबे (2) और माधव कौशिक (5) का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से स्वास्तिक चिकारा ने टीम को संभाला। उन्होंने 31 गेंदों में चार छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 55 रन की पारी खेली।

 

स्वास्तिक 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए। उस वक्त तक टीम 73 रन बना चुकी थी। यहां से कप्तान रिंकू सिंह ने ऋतुराज शर्मा के साथ चौथे विकेट के लिए 94 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया।

 

रिंकू सिंह 27 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में चार छक्के और तीन चौके शामिल रहे, जबकि 'प्लेयर ऑफ द मैच' ऋतुराज शर्मा ने 37 गेंदों में 74 रन की नाबाद पारी खेली। इनके अलावा ऋतिक वत्स ने 8 गेंदों में 35 रन जुटाए। टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट खोकर 233 रन बना दिए।

 

विपक्षी टीम की ओर से भुवनेश्वर कुमार, अक्षत पांडे, विपराज निगम और अभिनंदन सिंह को एक-एक सफलता हाथ लगी।

 

इसके जवाब में लखनऊ फाल्कन्स की टीम 18.2 ओवरों में महज 140 रन पर सिमट गई।

 

टीम 18 रन पर समर्थ सिंह (11) का विकेट गंवा चुकी थी। इसके बाद प्रियम गर्ग (10), कृतज्ञ सिंह (1) और शोएब (20) भी 48 के स्कोर तक पवेलियन लौट चुके थे।

 

यहां से मोहम्मद सैफ ने समीर चौधरी के साथ पांचवें विकेट के लिए 48 रन जुटाए। सैफ 18 गेंदों में 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि समीर चौधरी ने 25 गेंदों में चार छक्कों और तीन चौकों की मदद से 46 रन की पारी खेली।

 

विपक्षी टीम के लिए यश गर्ग और जीशान अंसारी ने तीन-तीन विकेट चटकाए, जबकि विजय कुमार और कार्तिक त्यागी ने दो-दो विकेट अपने नाम किए।

 

 

