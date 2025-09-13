खेल

Meenakshi Boxing : मीनाक्षी ने भारत के लिए चौथा पदक पक्का किया

मीनाक्षी ने क्वार्टर फाइनल जीतकर भारत का चौथा पदक सुनिश्चित किया
Sep 13, 2025, 06:57 AM
विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप : मीनाक्षी ने भारत के लिए चौथा पदक पक्का किया

लिवरपूल: विश्व मुक्केबाजी कप अस्ताना की रजत पदक विजेता मीनाक्षी ने शुक्रवार को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 48 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की एलिस पम्फ्रे को हराकर भारत के लिए चौथा पदक सुनिश्चित किया।

हरियाणा के रोहतक की 24 वर्षीय मुक्केबाज ने अपनी लंबी पहुच का इस्तेमाल करते हुए पहले ही राउंड से पम्फ्रे पर दबदबा बनाया और 5:0 के अंतर से जीत हासिल की। ​​वह नुपुर (महिला 80+ किग्रा), जैस्मीन लेम्बोरिया (महिला 57 किग्रा) और पूजा रानी (महिला 80 किग्रा) जैसी मुक्केबाजो के साथ प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गईं और पोडियम पर अपनी जगह पक्की कर ली।

पुरुषों के 50 किग्रा वर्ग में जदुमणि सिंह मंदेंगबाम को क्वार्टर फाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन और दो बार के एशियाई चैंपियन कजाकिस्तान के संझार ताशकेनबे को हराना था। अपनी पहली विश्व चैंपियनशिप में खेल रहे 21 वर्षीय भारतीय मुक्केबाज ने अपने अनुभवी प्रतिद्वंद्वी को कड़ी टक्कर दी। इसके बावजूद उन्हें 0.4 से हार का सामना करना पड़ा।

जैस्मीन और नूपुर अपने-अपने सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर स्वर्ण पदक के लिए अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करेंगी। महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग में, जैस्मीन का मुकाबला पेरिस ओलंपियन वेनेजुएला की ओमेलिन कैरोलिना अल्काला सेगोविया से होगा, जबकि नूपुर का सामना तुर्की की सेयमा दुजतास से होगा। नूपुर और दुजतास का सामना अस्ताना में हुए विश्व मुक्केबाजी कप के सेमीफाइनल में भी हुआ था, जिसमें भारतीय मुक्केबाज ने 5:0 से जीत हासिल की थी।

भारत ने हाल ही में गठित अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी नियामक संस्था, विश्व मुक्केबाजी के तत्वावधान में आयोजित हो रही इस पहली विश्व चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय दल उतारा है।

 

 

