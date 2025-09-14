खेल

Meenakshi Hudda Gold : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली मीनाक्षी हुड्डा को दी बधाई

लिवरपूल में मीनाक्षी हुड्डा ने 48 किग्रा वर्ग में गोल्ड जीता
Sep 15, 2025, 03:03 AM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली मीनाक्षी हुड्डा को दी बधाई

नई दिल्ली: इंग्लैंड के लिवरपूल में चल रही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली मीनाक्षी हुड्डा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "लिवरपूल में 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मीनाक्षी के शानदार प्रदर्शन पर मुझे गर्व है। उन्होंने 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उनकी सफलता और दृढ़ संकल्प भारतीय एथलीटों के लिए बेहद प्रेरणादायक है। उन्हें आगामी प्रतियोगिताओं के लिए शुभकामनाएं।"

 

मीनाक्षी हुड्डा ने रविवार को महिलाओं की 48 किग्रा वर्ग के फाइनल में जीत हासिल कर गोल्ड जीता। मीनाक्षी ने कजाकिस्तान की नाजिरन काइजेबे को 4:1 से हराया। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत का यह दूसरा गोल्ड था। जैस्मीन लैम्बोरिया ने 57 किग्रा वर्ग में पोलैंड की जूलिया स्जरमेटा को हराकर देश को पहला स्वर्ण दिलाया था।

 

हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली मीनाक्षी का 48 किग्रा भार वर्ग गैर-ओलंपिक है और 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए उनकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा नहीं देगा, फिर भी विश्व चैम्पियनशिप का खिताब दुनिया की शीर्ष मुक्केबाजों में से एक के रूप में उन्हें स्थापित करेगा।

 

जैस्मीन (57 किग्रा) ने फाइनल में पेरिस ओलंपिक की रजत पदक विजेता पोलैंड की स्जरमेटा को 4:1 से हराकर लिवरपूल में होने वाली 2025 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी।

 

अन्य परिणामों में, नूपुर (80+ किग्रा) ने रजत पदक जीता, जबकि पूजा रानी (80 किग्रा) ने इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता।

 

इससे पहले, मीनाक्षी, जैस्मीन और नूपुर ने अपने-अपने सेमीफाइनल में जीत हासिल करते हुए देश के लिए स्वर्ण पदक उम्मीद जगाई थी। मीनाक्षी ने मंगोलिया की अल्तांत्सेत्सेग लुत्सेखान पर 5:0 से शानदार जीत दर्ज की। जैस्मीन ने वेनेजुएला की ओमेलिन कैरोलिना अल्काला सेगोविया को 5:0 से हराया, और नूपुर ने तुर्की की सेयमा दुज्तास को कड़ी टक्कर दी।

 

भारत ने हाल ही में गठित अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी शासी निकाय, विश्व मुक्केबाजी के तत्वावधान में आयोजित होने वाली पहली विश्व चैंपियनशिप में 20 सदस्यीय दल उतारा है और पुरुष और महिला दोनों वर्गों में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहा है।

 

 

 

Women AthletesInternational boxingOlympic SportsIndian BoxingBoxing IndiaWorld Boxing ChampionshipSports News

