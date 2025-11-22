England Ashes Loss : एशेज मैराथन की तरह, हम मजबूत वापसी करेंगे: ब्रेंडन मैकुलम

नई दिल्ली, 22 नवंबर (आईएएनएस)। इंग्लैंड टीम के लिए एशेज 2025-26 की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही है। पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया ने दो दिन के अंदर हरा दिया। इंग्लैंड ने अपने 20 विकेट 67.3 ओवर में गंवा दिए। हार के बाद इंग्लैंड अपनी बल्लेबाजी को लेकर आलोचना का शिकार है। लेकिन, कोच ब्रेंडन मैकुलम ने टीम का बचाव किया है।

ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि हम 204 रन का बचाव कर लेंगे, लेकिन ट्रेविस हेड की आसाधारण पारी की वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। मैंने जितनी बेहतरीन टेस्ट पारियां देखी हैं, ये उसमें से एक थी। हम हार से निराश नहीं हैं। हेड की बल्लेबाजी देख हमारा भी आत्मविश्वास कहीं न कहीं बढ़ा है। एशेज मैराथन की तरह है। हम अगले मैचों में जोरदार वापसी करेंगे।

इंग्लैंड के कोच ने कहा कि हमारी दूसरी पारी जब समाप्त हुई तो मेरी बात पूर्व ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट से हुई थी। गिलक्रिस्ट ने कहा था कि हमने 30 रन अधिक बना लिए हैं। लेकिन, जिस तरह की बल्लेबाजी ट्रेविस हेड ने की, उसे देख मुझे लगता है कि हम कम-से-कम 230 रन कम रह गए थे।

मैकुलम ने हेड के अलावा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्कॉट बोलैंड की भी तारीफ की।

इंग्लैंड के मुख्य कोच ने हार के बावजूद इंग्लैंड की बल्लेबाजी शैली का बचाव करते हुए कहा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक है। हमें अपने अप्रोच पर विश्वास है और हम अगले मैचों में निश्चित रूप से वापसी करेंगे।

इंग्लैंड ने चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 205 का लक्ष्य दिया था। इंजर्ड उस्मान ख्वाजा की जगह कप्तान स्टीव स्मिथ ने ट्रेविस हेड को पारी की शुरुआत के लिए भेजा। हेड ने 69 गेंद पर शतक लगाते हुए 83 गेंद पर 4 छक्के और 16 चौके की मदद से 123 रन की पारी खेली। इस पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 28.2 ओवर में 2 विकेट पर 205 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीत लिया।

इंग्लैंड की पहली पारी में बनाए 172 रन के जवाब में ऑस्ट्रेलिया पहली पारी में 132 पर ऑलआउट होकर 40 रन से पिछड़ी थी। दूसरी पारी में इंग्लैंड 164 पर सिमट गई थी।

दूसरा टेस्ट 4 दिसंबर से ब्रिसबेन में खेला जाएगा।

