मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 का आयोजन फ्लोरिडा में 5 से 16 नवंबर तक होगा

फ्लोरिडा, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। अमेरिका में क्रिकेट का एक नया रोमांचक आयोजन, मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 क्रिकेट लीग, 5 से 16 नवंबर तक फ्लोरिडा के ब्रोवार्ड काउंटी स्टेडियम लॉडरहिल में आयोजित किया जाएगा।

मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 में शिकागो रेडर्स, न्यूयॉर्क कैवेलियर्स, फ्लोरिडा हरिकेन्स और कैलिफोर्निया स्टीलर्स हिस्सा ले रही हैं।

मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 क्रिकेट लीग में 60 सक्रिय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिनमें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर, अमेरिकी राष्ट्रीय टीम के सितारे और देश की उभरती हुई स्थानीय प्रतिभाएं शामिल हैं। भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और अमेरिका क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

लीग के आयोजकों ने इसके आधिकारिक स्थल और तारीखों की घोषणा कर दी है। वाइज एनर्जी ग्रुप, मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 क्रिकेट लीग का मुख्य प्रायोजक बन गया है। वाइज एनर्जी ग्रुप का इस लीग के साथ जुड़ाव लोगों को प्रेरित और एकजुट करने वाली वैश्विक पहलों को सशक्त बनाने के उसके दृष्टिकोण को दर्शाता है।

मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 क्रिकेट लीग और आयोजन स्थल की घोषणा के बारे में बात करते हुए, लीग के संस्थापक, बृजेश माथुर ने कहा, "हम फ्लोरिडा में मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 को लाने के लिए उत्साहित हैं। यह आयोजन स्थल विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। नवंबर अमेरिका में क्रिकेट का एक सच्चा उत्सव होगा। मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 स्थानीय प्रतिभाओं को सामने लाने और उन्हें विश्वस्तरीय खिलाड़ियों के साथ मैदान साझा करने का अमूल्य अनुभव प्रदान करने का भी एक अवसर है।"

प्रमाणित ग्लोबल वेंचर्स यूएसए इंक द्वारा आयोजित, मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 का लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जो क्षेत्र में क्रिकेट के विकास को बढ़ावा दे और इस खेल को नए दर्शकों तक पहुंचाए।

अमेरिका में क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मेजर लीग क्रिकेट का आयोजन, टी20 विश्व कप 2024 के शुरुआती चरण का आयोजन और अब मेयर्स न्यू वर्ल्ड टी20 इसका प्रमाण है।

--आईएएनएस

पीएके