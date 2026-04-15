म्यूनिख ओपन 2026: ज्वेरेव ने केकमैनोविक को हराकर अगले दौर में बनाई जगह

म्यूनिख (जर्मनी), 14 अप्रैल (आईएएनएस)। म्यूनिख ओपन में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने मंगलवार को मियोमिर केकमैनोविक की जोरदार वापसी को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उन्होंने मैच के आखिर में शानदार प्रदर्शन करते हुए 6-3, 3-6, 7-6(2) से जीत हासिल की। दो घंटे 19 मिनट तक चले इस मुकाबले में जीत के साथ ज्वेरेव ने फरवरी में अकापुल्को में केकमैनोविक से मिली हार का बदला भी ले लिया।

क्ले कोर्ट पर होने वाले इस एटीपी 500 टूर्नामेंट में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन के तौर पर खेल रहे ज्वेरेव ने तब भी अपना संयम बनाए रखा, जब केकमैनोविक ने एक सेट और एक 'ब्रेक' से पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए मैच को निर्णायक सेट तक पहुंचाया।

एटीपी रैंकिंग में तीसरे स्थान पर काबिज अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने निर्णायक सेट के टाई-ब्रेक में शानदार खेल दिखाया। उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए, जिनमें 4/1 पर एक शानदार रिएक्शन ट्वीनर वॉली भी शामिल रही, जब केकमैनोविक का बैकहैंड नेट से टकराकर लौटा।

इस सप्ताह रिकॉर्ड चौथा म्यूनिख ओपन खिताब जीतने की कोशिश कर रहे ज्वेरेव ने एटीपी विन/लॉस इंडेक्स के अनुसार, नेट पर 85 प्रतिशत (13 में से 11) अंक हासिल किए।

दूसरे दौर में ज्वेरेव का मुकाबला गैब्रियल डियालो से होगा। ज्वेरेव इस मैच के जरिए 2026 का अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीतने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एटीपी टूर पर अब तक केवल एक ही मुकाबला हुआ है, जो इसी साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खेला गया था, जिसे ज्वेरेव ने जीता था।

मंगलवार दोपहर ब्राजील के जोआओ फोंसेका ने म्यूनिख में अपने पहले ही मैच में एलेजांद्रो टैबिलो को 7-6(1), 6-3 से हराकर शानदार शुरुआत की। पिछले हफ्ते मोंटे-कार्लो में क्वार्टर-फाइनल तक का सफर तय करने वाले 19 वर्षीय फोंसेका का अगला मुकाबला क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाने के लिए सातवीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी आर्थर रिंडरकनेक से होगा।

तीसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुब्लिक और आठवीं वरीयता प्राप्त टैलन ग्रीक्सपोर, दोनों ही खिलाड़ी म्यूनिख ओपन से शुरुआती दौर में ही बाहर हो गए। क्वालीफायर एलेक्स मोल्कन ने बुब्लिक को 6-4, 6-2 से शिकस्त देकर दूसरे राउंड में डेनियल अल्तमायर से मुकाबले की जगह पक्की कर ली। घरेलू पसंदीदा खिलाड़ी अल्तमायर ने पूर्व वर्ल्ड नंबर 3 मारिन सिलिच को 6-2, 6-3 से हराया।

इस बीच, डेनिस शापोवालोव ने ग्रीक्सपोर को 6-4, 3-6, 6-2 से हराकर जीत हासिल की। ​​यह कनाडाई लेफ्टी खिलाड़ी मंगलवार के शेड्यूल के आखिरी मैच के विजेता से खेलेगा, जो स्टेफानोस सितसिपास और फैबियन मारोजसन के बीच होगा।

इतालवी सितारे फ्लावियो कोबोली और लुसियानो डार्डेरी भी दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। चौथे सीड कोबोली ने डिएगो डेडुरा को 6-4, 7-5 से हराकर दूसरे राउंड में जिजू बर्क्स से मुकाबले की जगह बनाई। बर्क्स ने मार्को टोपो को 6-1, 6-4 से हराया था। छठे सीड डार्डेरी ने झांग झिझेन को 7-6(5), 3-6, 6-1 से मात दी, जो अब विट कोप्रिवा से खेलेंगे।

--आईएएनएस

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