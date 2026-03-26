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मियामी ओपन: सबालेंका ने लगातार दूसरी बार सेमीफाइनल में बनाई जगह

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 07:24 AM

मियामी, 26 मार्च (आईएएनएस)। दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एरिना सबालेंका ने हैली बैप्टिस्ट को 6-4, 6-4 से हराकर लगातार दूसरी बार मियामी ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सबालेंका का सेमीफाइनल में सामना रायबाकिना से होगा।

बैप्टिस्ट ने पूरे मैच में अच्छा प्रदर्शन किया और कई बार सबालेंका को चुनौती दी। हालांकि, सबालेंका ने अपनी आक्रामक खेल शैली बनाए रखी और धीरे-धीरे मैच अपने पक्ष में कर लिया। शुरुआती सेट में उन्होंने तीन ब्रेक प्वाइंट बचाकर बैप्टिस्ट को मुश्किल स्थिति में डाला। अंत में बैप्टिस्ट का डबल फॉल्ट सबालेंका को सेट दिलाने का कारण बना।

दूसरे सेट में बैप्टिस्ट ने 4-4 से वापसी की और मुकाबले को टाइट रखा, लेकिन सबालेंका ने 5-4 पर स्कोर बनाए रखा और बैप्टिस्ट के तीन डबल फॉल्ट के बाद अपना पहला मैच प्वाइंट हासिल किया। इसके तुरंत बाद सबालेंका ने क्रॉसकोर्ट फोरहैंड से विजयी शॉट मारकर मैच अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ सबालेंका लगातार दूसरे साल मियामी ओपन सेमीफाइनल में पहुंचीं। डब्ल्यूटीए टूर में सबालेंका और एलेना रायबाकिना के बीच 17वीं बार भिड़ंत होगी। हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में सबालेंका 9-7 से आगे हैं। दो हफ्ते पहले उन्होंने इंडियन वेल्स फाइनल में भी रायबाकिना को हराया था।

दूसरी तरफ, नंबर तीन वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रायबाकिना ने भी नंबर 5 वरीयता जेसिका पेगुला को 2-6, 6-3, 6-4 से हराकर अपने तीसरे मियामी ओपन सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने धीमी शुरुआत के बावजूद मुकाबले में वापसी की और 2 घंटे 15 मिनट तक चले मैच में बाजी मारी। राइबाकिना 2026 के अपने दूसरे सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना दूसरा बड़ा खिताब जीता था।

रायबाकिना का रिकॉर्ड मियामी ओपन के सेमीफाइनल में शानदार रहा है। वह अब तक दो बार सेमीफाइनल में पहुंची हैं और दोनों ही बार जीत दर्ज की है। साल 2023 में उन्होंने पेगुला और 2024 में विक्टोरिया अजारेंका को हराया था। मियामी सेमीफाइनल में अब तक 2-0 का रिकॉर्ड है; उन्होंने 2023 में पेगुला और 2024 में विक्टोरिया अजारेंका को हराया है। हालांकि, वह अब इस खिताब को अपने नाम नहीं कर सकी हैं। मियामी ओपन के फाइनल में दोनों ही बार रायबाकिना को हार झेलनी पड़ी है। 2023 में पेट्रा क्वितोवा ने उन्हें मात दी थी, जबकि 2024 में डेनियल कॉलिन्स के खिलाफ रायबाकिना को हार झेलनी पड़ी थी।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी

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