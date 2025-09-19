Matthew Wade Century : मैथ्यू वेड का तूफानी शतक, तस्मानिया ने बनाया रनों का पहाड़

ब्रिस्बेन: तस्मानिया के विकेटकीपर-बल्लेबाज मैथ्यू वेड ने ऑस्ट्रेलिया डोमेस्टिक वनडे कप 2025-26 में विक्टोरिया के खिलाफ तूफानी शतक जड़ा। मैथ्यू वेड ने 68 गेंदों में 105 रन की पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 8 चौके शामिल थे। उनकी इस पारी की बदौलत टीम ने 381 रन बनाए।

शुक्रवार को मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी तस्मानिया की शुरुआत खराब रही। इस टीम ने 1.4 ओवर में कालेब ज्वेल के रूप में जल्द पहला विकेट गंवाया। कालेब अपना खाता तक नहीं खोल सके। इसके बाद जेक वेदराल्ड भी खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए।

टीम ने 58 स्कोर पर अपना तीसरा विकेट गंवाया, जिसमें 53 रन मिचेल ओवन के बल्ले से निकले, जिन्होंने अपनी पारी में 4 छक्के और 5 चौके लगाए।

यहां से ब्यू वेबस्टर ने कप्तान जॉर्डन सिल्क के साथ चौथे विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला। जॉर्डन 31 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए।

ब्यू वेबस्टर ने इसके बाद मैथ्यू वेड के साथ पांचवें विकेट के लिए 101 रन जोड़ते हुए तस्मानिया को मजबूत स्थिति में ला दिया। वेबस्टर 95 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 81 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

मैथ्यू वेड ने निखिल चौधरी के साथ छठे विकेट के लिए 80 रन जोड़े। वेड 105 रन बनाकर आउट हुए, जबकि निखिल चौधरी ने 49 गेंदों में 67 रन की पारी खेली।

विपक्षी टीम की ओर से मिशेल पेरी ने 9.3 ओवरों में 101 रन लुटाकर 4 विकेट हासिल किए। उनके अलावा, कैमरून मैकक्लर ने 50 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए। सैम इलियट ने 2 विकेट चटकाए, जबकि कैलम स्टो ने एक विकेट निकाला।

प्वाइंट्स टेबल को देखें, तो अपना पहला मैच जीतकर तस्मानिया दूसरे स्थान पर मौजूद है, जबकि शुरुआती मुकाबला गंवाने के बाद विक्टोरिया की टीम छठे पायदान पर है।