Matthew Breetzke 85 Runs : सच कहूं तो शतक तक नहीं पहुंचने का मलाल है : मैथ्यू ब्रीत्जके

ब्रीत्जके की दमदार पारी से साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज 2-0 से जीती।
Sep 05, 2025, 10:16 AM
सच कहूं तो शतक तक नहीं पहुंचने का मलाल है : मैथ्यू ब्रीत्जके

नई दिल्ली: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में मैथ्यू ब्रीत्जके साउथ अफ्रीका की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने 77 गेंदों में तीन छक्कों और सात चौकों की मदद से 85 रन की पारी खेली। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने बताया कि उन्हें शतक पूरा न कर पाने का मलाल है।

साउथ अफ्रीका की जीत के बाद ब्रीत्जके ने कहा, "यह थोड़ी चिंताजनक बात है। ईमानदारी से कहूं तो यह मेरे लिए बहुत ही खास शुरुआत रही है। मैंने कुछ बेहतरीन विकेट्स पर बल्लेबाजी की है। मैं बस यही उम्मीद और दुआ करता हूं कि यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। सच कहूं तो शतक तक नहीं पहुंच पाने का मलाल है, क्योंकि ऑनर्स बोर्ड पर नाम होना अच्छा होता।"

 

ब्रीत्जके ने पिछले दो टी20 ब्लास्ट सीजन में नॉर्थहैम्पटनशायर के लिए 863 रन बनाए हैं। हाल ही में उनके साथ एक नया दो साल का, सभी फॉर्मेट वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन बुधवार रात ओवल में हुए क्वार्टर फाइनल में नहीं खेल पाए। हालांकि, उन्होंने अपने होटल रूम से इस मुकाबले को देखा, जिसमें रवि बोपारा ने नाबाद शतकीय पारी खेलते हुए टीम को सात रन से जीत दिलाई।

 

मैथ्यू ब्रीत्जके वनडे इतिहास में अपने शुरुआती पांच मुकाबलों में अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज ने इंग्लैंड के खिलाफ इस पारी की तैयारी आईपैड पर टी20 ब्लास्ट क्वार्टर फाइनल में नॉर्थहैम्पटनशायर की सरे पर नाटकीय जीत देखकर की थी।

 

उन्होंने बताया, "मैं बिस्तर पर लेटे हुए अपने आईपैड में यूट्यूब पर क्वार्टर फाइनल देख रहा था। यह मुकाबला नर्वस करने वाला था, लेकिन मैं अपने खिलाड़ियों के लिए बहुत खुश हूं। फाइनल वाले दिन उनसे मिलने का इंतजार कर रहा हूं।"

 

हैमस्ट्रिंग की चोट से वापसी करते हुए मैथ्यू ब्रीत्जके ने ऐसे समय में साउथ अफ्रीका को संभाला, जब टीम 93 के स्कोर तक अपने तीन विकेट गंवा चुकी थी। यहां से 'प्लेयर ऑफ द मैच' ब्रीत्जके ने ट्रिस्टन स्टब्स के साथ चौथे विकेट के लिए 147 रन जुटाते हुए टीम को 330 के स्कोर तक पहुंचाकर साउथ अफ्रीका की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ साउथ अफ्रीका ने मई 1998 के बाद पहली बार इंग्लैंड की सरजमीं पर वनडे सीरीज जीती।

 

यह मई 1998 के बाद से इंग्लैंड में साउथ अफ्रीका की पहली वनडे सीरीज जीत है। साउथ अफ्रीका ने तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। सीरीज का अंतिम मुकाबला सात सितंबर को साउथैम्पटन में आयोजित होगा।

 

 

 

