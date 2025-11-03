मध्य प्रदेश : सीएम मोहन यादव का ऐलान, क्रांति गौड़ को एक करोड़ देगी सरकार

भोपाल, 3 नवंबर (आईएएनएस)। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम की खिलाड़ी मध्य प्रदेश की क्रांति गौड़ को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक करोड़ रुपए का पुरस्कार देने का ऐलान किया है। महिला विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया।

इस जीत से हर कोई खुश है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस जीत पर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि बेटियों ने भारत का परचम लहराया है। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 भारत के नाम कर मां भारती को गौरवान्वित करने वाली महिला खिलाड़ियों को बधाई। यह विजय नए भारत की नारी शक्ति की नई उड़ान है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बीती रात देश की बेटियों ने जिस तरह से क्रिकेट में धूम मचाई, सभी को बधाई। हमारी देश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, इस तरह बेटियां आगे बढ़ रही हैं। भारत की महिला टीम ने जो विश्व कप जीता है उसमें मध्य प्रदेश की क्रांति गौड़ भी शामिल हैं, उसे भी बधाई देना चाहते हैं। साथ ही राज्य सरकार की ओर से एक करोड़ का पुरस्कार उनके इस योगदान के लिए दिया जाएगा। क्रांति गौड़ को एक करोड रुपए देने की घोषणा करता हूं साथ ही उम्मीद करता हूं कि इस तरह की आयोजनों में हमारी भूमिका इसी तरह की रहेगी।

मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले से नाता रखने वाली क्रांति बीते कुछ समय से क्रिकेट जगत पर छाई हुई हैं और उन्होंने महिला विश्व कप क्रिकेट का हिस्सा बनकर भारत की जीत में योगदान दिया है। भारतीय महिला टीम ने रविवार की रात को नवी मुंबई के डी वाई पाटिल स्टेडियम में आयोजित फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका की टीम को 52 रन से हराकर विश्व कप जीता। भारत की महिला क्रिकेट टीम की जीत पर राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने बधाई दी है, वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी इस जीत को बड़ी जीत करार दिया है।

--आईएएनएस

एसएनपी/एसके