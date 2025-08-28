मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय खेल दिवस पर तीन दिनी खेल प्रतियोगिताएं होंगी: विश्वास सारंग

भोपाल, 28 अगस्त (आईएएनएस)। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खेल दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाएगा। राज्य के खेल व युवक कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में तीन दिवसीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

देश में 29 अगस्त को 'राष्ट्रीय खेल दिवस' मनाया जाता है। यह हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। पूरे देश में कार्यक्रम होते हैं। मंत्री सारंग ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में हम मध्य प्रदेश में 29 से 31 अगस्त तक खेल गतिविधियां आयोजित की करेंगे।

पूरा प्रदेश खेलमय हो, हर वर्ग खेल से जुड़े, और खेल हमारी दिनचर्या का अंग बने, इस उद्देश्य से पूरे प्रदेश में तीन दिवसीय खेल के आयोजन किए जा रहे हैं। यह आयोजन अलग-अलग स्तर पर होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव सम्मिलित होंगे।

बताया गया है कि प्रदेश के 313 ब्लॉक में खेल गतिविधियां आयोजित होंगी, और प्रदेश के महानगर के हर वार्ड में भी खेल गतिविधियां आयोजित होंगी। इसके साथ ही पारंपरिक खेल को बढ़ावा देने के लिए भी खेल गतिविधियां आयोजित होंगी।

खेल व युवक कल्याण मंत्री सारंग ने कहा है कि खेल आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बने, इसके लिए विविध कार्यक्रम होंगे। खेल दिनचर्या का हिस्सा बने, इसलिए युवा, बुजुर्ग, और महिलाएं, हर व्यक्ति खेल से जुड़े, और पारंपरिक खेलों का आयोजन हो, इसकी कार्ययोजना बनाई है।

तीन दिन के इस कार्यक्रम में हर वर्ग से आहवान किया जा रहा है कि वे इन आयोजनों के साथ खेल से जुड़ें ताकि अपने स्वास्थ्य को चुस्त दुरुस्त करें, साथ ही स्वस्थ समाज के संकल्प को दोहराएं। इस आयोजन के दौरान 30 अगस्त को विचारपुर और सरदारपुर गांव की टीमों के बीच फुटबॉल मैच होगा। बताया गया है कि खेल एवं युवक कल्याण विभाग के साथ विभिन्न विभाग जिनमें स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा शामिल हैं, सभी मिलकर खेल दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी निभाने की तैयारी कर रहे हैं। आयोजन स्थलों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है।

