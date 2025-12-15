मंदिर न्यास श्री नैना देवी के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिता की शुरुआत

बिलासपुर, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। मंदिर न्यास श्री नैना देवी के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर रविवार से खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ मंदिर न्यास के अध्यक्ष एसडीएम धर्मपाल ने किया। उनके साथ मंदिर के लेखा अधिकारी मनीष सरीन भी मौजूद रहे।

प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों से लगभग 1500 बच्चे भाग लेने के लिए पहुंचे। अंडर-14 खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन विधिवत किया गया। वॉलीबॉल और कबड्डी के मैच करवाए गए।

बच्चों को संबोधित करते हुए एसडीएम धर्मपाल ने कहा कि वे इस प्रतियोगिता में जीत या हार की भावना से अलग होकर खेलें। इससे उनके व्यक्तित्व का विकास होगा।

उन्होंने कहा कि वह इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना सहयोग दे रहे सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित हो और छात्र बड़ी संख्या में भाग लें। वह चाहते हैं कि मंदिर न्यास श्री नैना देवी की स्थापना के अवसर पर आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता राज्य स्तर पर लोकप्रिय हो और पूरे राज्य से इसमें भाग लेने के लिए खिलाड़ी पहुंचें।

एसडीएम धर्मपाल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर न्यास के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आज से विधिवत रूप से खेलकूद प्रतियोगिता शुरू कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए इस खेलकूद और एकेडमिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है जिसमें स्थानीय बच्चे बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 16 और 17 दिसंबर को यहां पर विशाल जागरण का आयोजन होगा। उससे पहले सभी खेल प्रतियोगिता और अन्य गतिविधियां पूर्ण कर ली जाएंगी। सभी से अपील है कि माताजी के विशाल जागरण में भाग लें और मंदिर न्यास के कार्यक्रम में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं।

इस अवसर पर खिलाड़ियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में उनके अभिभावक और स्थानीय लोग मौजूद थे।

