मैदान पर वापसी को तैयार हार्दिक पंड्या, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे

Dec 02, 2025, 03:33 AM

नई दिल्ली, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पंड्या चोट के कारण लंबे समय तक बाहर रहे हैं, लेकिन अब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते दिखेंगे। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) के एक अंदरूनी सूत्र ने आईएएनएस से इसकी पुष्टि की है।

हार्दिक पंड्या श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले के दौरान चोटिल हुए थे। इसके बाद से पंड्या ने मैदान पर वापसी नहीं की है। हार्दिक पंड्या चोटिल होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में नहीं खेल सके थे। इसके बाद उन्हें साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज से भी बाहर बैठना पड़ा है।

अब इस ऑलराउंडर को रिटर्न टू प्ले (आरटीपी) क्लीयरेंस मिल गया है। वह बेंगलुरु में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बाहर हैं।

बीसीए के एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "क्रिकेट से लंबे अंतराल के बाद हार्दिक पंड्या बड़ौदा के लिए खेलने जा रहे हैं। वह हमारे लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अगले कुछ मैच खेलेंगे।"

हार्दिक पंड्या भारत की तरफ से 11 टेस्ट, 94 वनडे और 120 टी20 मैच खेल चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने 29 फर्स्ट क्लास और 118 लिस्ट-ए मुकाबले खेले।

क्रुणाल पंड्या की कप्तानी में बड़ौदा की टीम मंगलवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में पंजाब से भिड़ेगी, जिसके बाद 4 दिसंबर को उसका सामना गुजरात से होगा। यह टीम 8 दिसंबर को सर्विस के खिलाफ मुकाबले में उतरेगी।

हार्दिक पंड्या अपने भाई क्रुणाल के नेतृत्व वाली टीम में शामिल होंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम 9 दिसंबर से पांच मुकाबलों की टी20 सीरीज खेलेगी। इसके सेलेक्शन में शामिल होने के लिए हार्दिक पंड्या को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

बड़ौदा की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अपने पहले मैच में बंगाल के हाथों छह विकेट से हारी। इसके बाद उसे पुडुचेरी के खिलाफ 17 रन से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने तीसरे मैच में इस टीम ने हिमाचल प्रदेश के विरुद्ध 5 विकेट से जीत दर्ज की।

--आईएएनएस

आरएसजी/डीएससी

