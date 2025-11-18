मैदान पर जो भी साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी उतरेगा, वह जीत दिला सकता है : रबाडा

नई दिल्ली, 17 नवंबर (आईएएनएस)। साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने भारत के खिलाफ कोलकाता टेस्ट में 30 रनों की रोमांचक विजय को टेस्ट मैचों में टीम की टॉप-3 जीत में शुमार किया है। इसी के साथ उन्हें उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका का जो भी खिलाड़ी मैदान पर उतरेगा, वह टीम को जीत दिला सकता है।

साउथ अफ्रीका ने ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मुकाबले को महज 3 दिनों में अपने नाम किया। यह साल 2010 के बाद से भारत में साउथ अफ्रीका की पहली टेस्ट जीत है। इसी के साथ मेहमान टीम ने दो मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है।

कगिसो रबाडा ने सोमवार को प्रोटियाज मेन्स की ओर से 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, "इस सीजन हमने जिस तरह की जीत हासिल की है, उसे देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि यह अब तक की नंबर-1 जीत है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कुछ शानदार जीत दर्ज की हैं, लेकिन यह जीत निश्चित रूप से टॉप-3 में शामिल है।"

पसलियों में चोट के कारण रबाडा भारत के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने कहा है कि मैदान के बाहर से मैच देखना एक भावनात्मक उतार-चढ़ाव भरा अनुभव था।

उन्होंने कहा, "यह एक सामान्य टेस्ट क्रिकेट था। इस मैच में उतार-चढ़ाव नजर आया। हमने खुद को बैकफुट पर पाया और फिर किसी तरह फ्रंटफुट पर आकर मैच खत्म करने में कामयाब रहे। यह मुकाबला टीम के लिए यह काफी नर्वस करने वाला था। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। यह एक भावनात्मक रोलर कोस्टर जैसा था। मुझे खुशी है कि हमने सही नतीजे पर मैच खत्म किया।"

रबाडा का मानना है कि प्रोटियाज को अपने सभी खिलाड़ियों पर भरोसा है, जो किसी भी परिस्थिति में टीम को जीत दिलाने में योगदान देंगे।

उन्होंने कहा, "पहली पारी में एडेन और रिकेल्टन के साथ हमारी शुरुआत अच्छी रही। उन्होंने मुकाबले में लय बनाई। मार्को (जेनसन) ने डटकर खेला, बोशी (कॉर्बिन बॉश) ने अहम मौकों पर अच्छा प्रदर्शन किया। सभी ने योगदान दिया और सच में, यही इस टीम की खासियत है। चाहे कोई भी बाहर बैठे, हम मैच जीतने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। टेंबा हमारे लिए अहम खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन उन्होंने हर मैच नहीं खेला। मैं यह मैच नहीं खेला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैदान पर जो भी उतरेगा, हमें विश्वास है कि वह जीत दिला सकता है।"

दोनों देशों के बीच 22 नवंबर से गुवाहाटी में टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है, जिसे जीतकर भारतीय टीम सीरीज को 1-1 से बराबरी पर खत्म करना चाहेगी।

--आईएएनएस

आरएसजी