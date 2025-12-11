मोंटेरे को अलविदा कहने वाले सर्जियो रामोस को मैनचेस्टर यूनाइटेड से मिला ऑफर

लंदन, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। सर्जियो रामोस ने मंगलवार को मोंटेरे के साथ अपने करियर को विराम दे दिया। मोंटेरे को अलविदा कहने के साथ ही सर्जियो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से प्रस्ताव मिला है। सर्जियो रामोस के माध्यम से मैनचेस्टर यूनाइटेड अपनी बैकलाइन को मजबूत करना चाहता है।

रिपोर्ट के मुताबिक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सर्जियो रामोस को प्रस्ताव दिया और उनकी तरफ से जवाब का इंतजार कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर सर्जियो रामोस ने मैक्सिकन क्लब और उसके फैंस के लिए भावुक संदेश लिखा।

उन्होंने लिखा, "अलविदा कहना कभी आसान नहीं होता। एक चैप्टर खत्म हो रहा है जो फरवरी में उम्मीदों से भरा शुरू हुआ था और जिसने मुझे एक देश, एक शहर, और एक फुटबॉल को जानने का मौका दिया। इससे मुझे कई नए अनुभव हुए और सबसे बढ़कर, कई दोस्त मिले।"

सर्जियो रामोस ने लिखा, "मुझे हमेशा गर्व महसूस होगा कि मैंने रायडोस कैप्टन का आर्मबैंड पहना था, टीम को उसके नए फॉर्मेट में पहले क्लब विश्व कप में लीड किया था, और क्लॉसुरा, एपर्टुरा, लीग्स कप, और सीओएनसीएसीएएफ चैंपियंस कप में मुकाबला किया था।"

रामोस ने लिखा, "क्लब को, मेरे प्यारे साथियों को, कोचिंग स्टाफ को, सभी को, धन्यवाद। सबसे बढ़कर, धन्यवाद फैंस, जिन्होंने शहर में कदम रखते ही अपना प्यार और अपनापन मुझ तक पहुंचाया। मैं अपने करियर के इस पड़ाव को हमेशा पुरानी यादों के साथ याद रखूंगा और मैं हमेशा गर्व से कहूंगा, 'अप विद मॉन्टेरी'।"

शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, विश्व कप विजेता फरवरी में फ्री ट्रांसफर पर मॉन्टेरी में शामिल हुए। उन्होंने मॉन्टेरी के लिए सभी प्रतियोगिताओं में 32 मैच खेले और सात गोल किए, जिसमें चार गेम और अमेरिका में फीफा क्लब विश्व कप के एक्सटेंडेड एडिशन में एक गोल शामिल है।

सर्जियो रामोस गार्सिया एक स्पेनिश पेशेवर फुटबॉलर हैं जो सेंटर-बैक के तौर पर खेलते हैं। उन्हें अब तक के सबसे महान डिफेंडर में से एक माना जाता है। रियल मैड्रिड के लिए वह 100 से ज्यादा गोल कर चुके हैं।

--आईएएनएस

पीएके