मिशेल मार्श का तूफानी शतक, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीती

Oct 04, 2025, 05:06 PM

बे ओवल, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं। मार्श ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 में नाबाद शतक लगाते हुए ऑस्ट्रेलिया को टी20 सीरीज में जीत दिला दी।

बे ओवल में खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 157 रन का लक्ष्य दिया था। सलामी बल्लेबाजी करने आए मार्श ने महज 52 गेंद पर 7 छक्के और 8 चौके लगाते हुए नाबाद 103 रन की पारी खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया को न सिर्फ मैच जितवाया बल्कि सीरीज भी जीता दी।

आश्चर्यजनक यह है कि मार्श के अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक सका। हेड 8, मैट शॉर्ट 7, टिम डेविड 3, एलेक्स कैरी 1, मार्क्स स्टॉयनिस 2 और जेवियर बार्टलेट 1 रन बनाकर आउट हुए। सातवें नंबर पर आए मिचेल ओवेन ने 14 जबकि नवें नंबर पर आए सिन एबॉट ने 7 गेंद पर नाबाद 13 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 18 ओवर में 7 विकेट पर 160 रन बनाकर 3 विकेट से मैच जीता।

न्यूजीलैंड के लिए जिमी निशम ने 4 ओवर में 26 रन देकर 4, जैकब डफी ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 और बिन सियर्स ने 1 विकेट लिए।

इससे पहले टॉस गंवाने के बाद न्यूजीलैंड ने टिम सिफर्ट के 48, माइकल ब्रेसवेल के 26 और जिमी निशम के 25 रन की बदौलत 9 विकेट पर 156 रन बनाए थे।

ऑस्ट्रेलिया के लिए सिन एबॉट ने 3, जोश हेजलवुड, जेवियर बार्टलेट, एडम जांपा और स्टॉयनिस ने 1-1 विकेट लिए।

3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट से जीता था। मार्श ने इस मैच में भी 43 गेंद पर 85 रन बनाए थे। दूसरा मैच बारिश से धुल गया था। तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट से जीत सीरीज 2-0 से जीत ली।

मिशेल मार्श प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे।

